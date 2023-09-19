Щасливе число: Тайсон Ф'юрі всьоме став батьком

Клан Ф'юрі став більше, від чого боксер та його дружина на сьомому небі від щастя.

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Тайсон і Періс Ф'юрі стали батьками в сьомий раз / колаж: Главред, фото: instagram.com/parisfury1

Британський професійний боксер у важкій ваговій категорії Тайсон Ф'юрі отримав новий титул - батько сімох дітей. 18 вересня його дружина Періс подарувала спортсмену сина.

Радісною новиною пара поділилася з журналом OK!, а перше фото немовляти вже з'явилося на сторінці Ф'юрі в Instagram. Відомо що хлопчик, ім'я якого боксер та його дружина не розкривають, народився о 02:29 з вагою 3 кг.

"Його брати і сестри з нетерпінням чекають, щоб познайомитися з ним і влаштувати великі веселощі Ф'юрі! Наш хлопчик - це найдосконаліше доповнення, і нас переповнює любов до нього. Це божевілля, як можна так швидко когось полюбити", - діляться емоціями щасливі батьки.

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Тайсон Ф'юрі і Періс Мулрой познайомилися ще підлітками. У 2008 році вони одружилися, ще через рік у них з'явився первісток. Всього, разом з новонародженим малюком, у подружжя Ф'юрі семеро дітей - доньки Венесуела Лінда Ф'юрі (нар. вересень 2009), Валенсія Ембер Ф'юрі (нар. грудень 2017) та Атіна Ф'юрі (нар. 9 серпня 2021), та сини Принс Джон Джеймс Ф'юрі (нар. листопад 2011), Принс Тайсон Люк Ф'юрі (нар. 16 липня 2016) і Прінс Адоніс Амазайя Ф'юрі (нар. 28 лютого 2019).

Тайсон і Періс Ф'юрі стали батьками в сьомий раз / instagram.com/tysonfury

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