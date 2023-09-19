УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Щасливе число: Тайсон Ф'юрі всьоме став батьком

Анна Підгорна
19 вересня 2023, 14:22 оновлено 19 вересня, 14:29
37
Клан Ф'юрі став більше, від чого боксер та його дружина на сьомому небі від щастя.
Тайсон Ф'юрі з родиною
Тайсон і Періс Ф'юрі стали батьками в сьомий раз / колаж: Главред, фото: instagram.com/parisfury1

Британський професійний боксер у важкій ваговій категорії Тайсон Ф'юрі отримав новий титул - батько сімох дітей. 18 вересня його дружина Періс подарувала спортсмену сина.

Радісною новиною пара поділилася з журналом OK!, а перше фото немовляти вже з'явилося на сторінці Ф'юрі в Instagram. Відомо що хлопчик, ім'я якого боксер та його дружина не розкривають, народився о 02:29 з вагою 3 кг.

"Його брати і сестри з нетерпінням чекають, щоб познайомитися з ним і влаштувати великі веселощі Ф'юрі! Наш хлопчик - це найдосконаліше доповнення, і нас переповнює любов до нього. Це божевілля, як можна так швидко когось полюбити", - діляться емоціями щасливі батьки.

відео дня

Тайсон Ф'юрі і Періс Мулрой познайомилися ще підлітками. У 2008 році вони одружилися, ще через рік у них з'явився первісток. Всього, разом з новонародженим малюком, у подружжя Ф'юрі семеро дітей - доньки Венесуела Лінда Ф'юрі (нар. вересень 2009), Валенсія Ембер Ф'юрі (нар. грудень 2017) та Атіна Ф'юрі (нар. 9 серпня 2021), та сини Принс Джон Джеймс Ф'юрі (нар. листопад 2011), Принс Тайсон Люк Ф'юрі (нар. 16 липня 2016) і Прінс Адоніс Амазайя Ф'юрі (нар. 28 лютого 2019).

Тайсон і Періс Ф'юрі з новонародженим сином
Тайсон і Періс Ф'юрі стали батьками в сьомий раз / instagram.com/tysonfury

Раніше дівчина Дмитра Кулеби, піарниця і співзасновник видавництва "Книголав" Світлана Павелецька, розповіла, про що сперечається з міністром закордонних справ України.

Також Ірину Білик спіймали за поцілунками з Дмитром Коляденком. Під час повномасштабної війни вони утворили творчий дует, але всіляко підігрівають чутки, що і подружні стосунки могли теж відродитися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Тайсон Ф'юрі новини спорту новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зерновий конфлікт: Шмигаль поставив жорсткий ультиматум Польщі та Угорщині

Зерновий конфлікт: Шмигаль поставив жорсткий ультиматум Польщі та Угорщині

14:54 Україна
Новий виток війни в Карабасі: Азербайджан пішов в атаку на Вірменію

Новий виток війни в Карабасі: Азербайджан пішов в атаку на Вірменію

14:14 Світ
Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті – Ейдман

Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті – Ейдман

13:07 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:20

Оптична ілюзія покаже, чи є ви реалістом або мрійником

15:11

У Пенсійному нагадали, хто отримає субсидію, а хто залишиться без неї

15:00

Пройшов "Іловайський котел": росіяни вбили поліцейського у ХерсоніФото

14:54

Зерновий конфлікт: Шмигаль поставив жорсткий ультиматум Польщі та Угорщині

14:40

Що скажуть люди: Наталя Холоденко розповіла, як не боятися думки оточуючих

У російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – ЕйдманУ російській верхівці стався розкол, на Путіна чекає другий заколот – Ейдман
14:23

Пара хвилин і готово: Клопотенко показав, як заморозити зелень легко і просто

14:22

Щасливе число: Тайсон Ф'юрі всьоме став батьком

14:14

Новий виток війни в Карабасі: Азербайджан пішов в атаку на Вірменію

14:13

Ідеальне тренування-ліпосакція: як швидко скинути боки і живіт за 10 хв на деньВідео

Реклама
14:04

3 рухи - нема проблем: чим змастити блискавку, щоб не заїдала

14:00

BTEX: Вишукана якість тканин для найвимогливіших покупців новости компании

13:46

Іменини 20 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:38

Зять, є що взяти: на Чернігівщині чоловік одружився на тещі, яка запроторила його у в'язницю

13:36

Дитину потрібно навчити битися: Карпачов здивував порадою

13:19

Favbet Foundation передав ЗСУ Mitsubishi L200

13:15

Інтернет-шахраю, який незаконно використовував бренд ТСН, дали тюремний термін

13:14

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня 2023: Драконам - щастя, Зміям - конфлікт

13:07

Путіну вигідно, щоб усі чекали його швидкої смерті – ЕйдманВідео

13:00

Що не можна робити з повербанком: три поради, щоб служив роками

13:00

"Хочу відносини з компромісами": Барських розповів, чи вільне його серце

Реклама
12:51

Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні: Остін зробив заяву на новому Рамштайні

12:39

Неймовірна небезпека: чому не можна викидати батарейки в побутове сміття

12:32

"До березня 2024 року путінський режим впаде": Ейдман назвав умову зміни влади в РФ

12:21

Яблуко від яблуні: у мами запроданки Повалій психічне захворювання

11:53

ЗСУ вразили російський корабель "Сергій Котов" : у Буданова розкрили деталі

11:47

Покрова 2023 за новим календарем: коли відзначати і що потрібно зробити в цей день

11:35

"Його тіло здалося, а він стогнав і плакав": Ф'юрі наїхав на Усика через бій з Дюбуа

11:01

Китайський гороскоп на жовтень 2023: Тиграм - проблеми, Щурам - любов

10:49

"У клубі на хуторі ‒ і то краще співають": Седокова в Москві зганьбилася фальшивим співом

10:19

"Президент не сказав, що це зробить": у Байдена відповіли, чи дадуть Україні ATACAMS

10:18

Для проціджування сиру і не тільки: чим замінити марлю

10:14

Накриє "колапс полярного вихору": синоптики попередили про потужну негоду

10:12

"Безумовна любов": Лідія Подкопаєва показала свою молодшу дочкуВідео

09:48

"Зміна тактики": військовий експерт розкрив, яку ще інфраструктуру може атакувати РФ

09:46

Які продукти потрібно купити на випадок довгих відключень світла: поради експертів

09:36

Пожежу гасять досі, є жертва: всі подробиці удару РФ по ЛьвівщиніФотоВідео

09:31

"Тільки ти не вмирай": в РФ почали молитися за тяжкохворого Ніколаєва

09:29

Гороскоп на завтра 20 вересня 2023: Близнюкам - шлюб, Водоліям - повернення людини з минулого

09:13

Байден хоче, щоб Зеленський особисто відзвітував йому про ситуацію на фронті

09:00

Як прибрати запах вогкості у ванній: не буде ні цвілі, ні смороду

Реклама
09:00

Восени буде переломний момент, який вирішить долю війни - астролог ВакулінаЕксклюзив

08:59

Вночі РФ атакувала Кривий Ріг: гриміли вибухи, загорілася багатоповерхова будівля

08:28

Чому ЗСУ не треба брати поки Токмак?Погляд

08:25

Смерть послабить одне з угруповань у Кремлі: Данілов заявив, що Кадирова могли отруїти

08:20

Окупанти намагалися атакувати ЗСУ у районі Андріївки, але отримали "по зубах"

08:10

Здивує навіть лінивих: рецепт пишних оладок з кабачка від Володимира Ярославського

07:28

"Україна знає, хто керує": Данілов заявив, що в Росії назріває заколот

06:40

РФ атакувала Львів, пролунав вибух, є потерпілий: що відомо

06:22

Що означає для нас можлива смерть КадироваПогляд

05:30

Як прибрати цвіль зі стін назавжди: давно перевірені і робочі способи

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти