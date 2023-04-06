"Наймудріша позиція": Собчак розповіла, чому мовчить Леонтьєв

Ксенія Собчак впевнена, що мовчати, в тому числі про військове вторгнення РФ в Україну, єдино вірне рішення.

Ксенія Собчак пояснила мовчання Валерія Леонтьєва / скріншот , instagram.com/valera_leontiev/

Російський співак Валерій Леонтьєв вже тривалий час живе в США і не спілкується з пресою. Журналістка Ксенія Собчак вважає таку позицію артиста правильною.

Більше того, вона запевняє, що мовчати, в тому числі про військове вторгнення РФ в Україну, єдино вірне рішення.

"Що ви останнє чули про Леонтьєва? Або навіть так - коли ви його останній раз бачили хоч де-небудь? І це прямо філософська притча про важливість мовчання", - вважає Собчак.

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Журналістка, яка досі боїться назвати війну війною, також зазначила, що в нинішній час краще просто мовчати.

"Історія з Валерієм Леонтьєвим показова, він до не давав ніяких інтерв'ю, після не давав, і, здається, це виявилося наймудрішою позицією, яка може бути в нашому з вами сучасному світі хаосу", - заявила Собчак.

Раніше повідомлялося, що латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле розповіла про те, куди ж подівся інший російський співак Валерій Леонтьєв, який вже давно пропав з радарів.

Також повідомлялося, що співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася в Росію з Ізраїлю, стала жертвою пластичної хірургії. Принаймні так вважає російський пластичний хірург Олександр Вдовін. Він вважає, що у зірки спостерігаються серйозні проблеми з обличчям - асиметрія в виличній зоні.

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