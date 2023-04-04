"Не зрадив себе": стало відомо, куди подівся і чому мовчить Валерій Леонтьєв

Артист не підтвердив чутки про імміграцію, а також не коментує військовий напад агресора Росії на Україну.

Леонтьєв давно мовчить/ УНІАН

Латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле розповіла про те, куди ж подівся інший російський співак Валерій Леонтьєв, який вже давно зник з радарів.

Деякі ЗМІ написали, що Леонтьєв остаточно зважився на імміграцію, проте його директор Борис Чигирьов вирішив спростувати цей факт. Він навіть додає, що в майбутньому збирається влаштувати концерти в державі-агресорі Росії, а поки відпочиває від публічності і спілкування з журналістами.

Тим часом, недавнє інтерв'ю Лайми Вайкуле відкрило завісу на життя артиста, який ігнорує дзвінки преси і ніяк не коментує військове вторгнення терористичної Росії в Україну.

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"Ви хоч раз читали інтерв'ю Леонтьєва? Він не дає інтерв'ю ніколи. У нього нічого не змінилося - він не зрадив себе", - двояко прокоментувала співачка мовчання Леонтьєва, яку цитує 7dn.ru.

Нагадаємо, раніше російський співак-путініст, посміховисько російської естради, клоун-виконавець Філіп Кіркоров показав, як виглядає інший російський співак Валерій Леонтьєв, який буквально зник з радарів усіх медіа РФ.

На своїй сторінці він виклав фото з Леонтьєвим, де привітав його з Днем народження, а також назвав його "своїм учителем". "З днем народження, мій учитель! Завжди вчився і вчуся, захоплювався і захоплююся. Король поп-музики - саме Валерій Леонтьєв. Многая літа! Бажаю "щоб в долі і твоєї, і моєї зелене світло продовжився!" і в душі жив "самотній бродяга любові Казанова, вічний коханець і вічний лиходій-серцеїд", - написав путініст.

Раніше також на концерті запроданки Наташі Корольової, Кіркоров не зміг всидіти на місці і вирвався на сцену "штовхати промови". Так, за словами кучерявого Кіркорова, у нього з королевою міг відбудуться "провокаційний дует" ще в той час.

Крім того, раніше російський блогер Олена Міро передавала, що ніякої нової коханої у Кіркорова немає, а зміни в його зовнішності - це підготовка до возз'єднання з колишньою дружиною Аллою Пугачовою.

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