Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару

Як виглядала Софія Ротару в молодості й зараз / колаж Главред

Народна артистка України Софія Ротару в свої 74 роки має чудовий вигляд, проте пластичний хірург Володимир Плахотін помітив недолік, допущений під час операцій краси. Зокрема, фахівцеві одразу впали в око "перекачані щоки" співачки.

Плахотін зазначив, що крім неймовірної природної краси Софія Михайлівна може похвалитися найкращими результатами пластики, передає КП.

"Це наше все, дівчина без віку та з безмежними можливостями для "тюнінгу": на нього Софія Михайлівна не шкодує коштів. З усіх представлених артистів у неї найкрутіша пластика", - сказав він.

За словами Плахотіна, молодість Ротару - робота хірургів. На свої неймовірні перевтілення зірка не шкодує часу та грошей. Однак на її обличчі все ж таки є недолік, який фахівець швидко помітив.

"Мені, як пластичному хірургу, впадають в око перекачані щоки - в районі скул по 5-6 "кубиків" гелю, це дуже пристойний обсяг", - зазначив він.

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"Звичайно, у Ротару прекрасно підтягнутий овал обличчя: на мій погляд, таких процедур було щонайменше дві-три. Хірургічно скориговані верхні та нижні повіки", - додав пластичний хірург.

Він зазначив, що у випадку Софії Ротару ми бачимо грамотний мікс, коли "важка артилерія" пластики поєднується з більш щадними косметологічними процедурами.

"Співачка, як то кажуть, на ботоксі. Але не можна не відзначити й її неймовірну природну красу, потужні гени - це ідеальна основа для роботи пластичного хірурга", - резюмував Плахотін.

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Як повідомляв Главред, у Дніпрі до медиків на операційний стіл потрапила 14-річна школярка, яка хотіла збільшити собі губи. Вона вколола туди косметичну олію для обличчя. Дівчині пощастило, що лікарі встигли врятувати її нижню губу - під загальним наркозом їм вдалося видалити олію. В цілому лікарі зробили три операції.

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