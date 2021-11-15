Софія Ротару виступить у Москві після скандальної заяви про Крим

Софія Ротару дасть концерт у Москві / instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару після скандалу, що розгорівся в Росії навколо висловлювання її сестри, Ауріки Ротару, про Крим, їде до Москви з концертом.

Про це стало відомо з соціальних мереж: на офіційній сторінці російського фестивалю Пісня року опублікована афіша зі списком запрошених зірок. На першому місці - ім'я Софії Ротару.

Концерт відбудеться 4 грудня, в Москві, в Палаці спорту Мегаспорт. Фестиваль Пісня року в 2021 році відзначить ювілей - 50 років.

Софія Ротару бере участь у фестивалі Пісня року з 1973 року. За цей час вона пропустила концерт лише один раз - в 2018 році, після введення воєнного стану в 10 областях України.

Тоді співачка відмовилася від усіх заходів на території Росії, щоб не засмучувати радикально налаштованих співвітчизників. Однак на другому концерті фестивалю в Дюссельдорфі в тому ж році Ротару виступила.

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Список артистів, запрошених на пісню року 2021 / instagram.com/pesnyagoda_official

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Раніше стало відомо, як виглядає Софія Ротару без гриму і ретуші.

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