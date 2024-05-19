Сам розповів: розкрито огидну таємницю путінського блазня Shaman

Ручний "артист" Путіна з'явився перед жовтою пресою в одному лишень білому халаті.

https://glavred.net/stars/sam-rasskazal-raskryta-merzkaya-tayna-putinskogo-podpevaly-shaman-10566329.html Посилання скопійоване

Шаман знатно зганьбився / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Путінський пропагандист Ярослав Дронов (Shaman), який танцював на руїнах знищеного Росією Маріуполя, раптом розговорився і видав дивну заяву про своє життя.

У бесіді з жовтою пресою кремлівська "зірка" в одному халаті видав, що не носить трусів. Ба більше, Дронов не бачить у цьому нічого поганого і дивного.

Шаман додав, що "не розуміє концепцію спідньої білизни".

відео дня

"Ні, відсутні. Не зовсім розумію як би концепцію спідньої білизни, для чого вона потрібна. Тому я не ношу спідньої білизни", - відповів Дронов.

Потім пропагандист додав, що "в цьому немає сенсу".

"У цьому немає сенсу... Тому що... як би навіщо. Трусів у мене немає і ніколи не було", - сказав Шаман.

Хто такий Shaman Ярослав Дронов, більш відомий як Shamаn - російський виконавець, композитор і автор пісень. У 2013 році Дронов виступав на шоу "Фактор А", а 2014 року - на російській версії шоу "Голос". У 2020 році Дронов взяв сценічний псевдонім Shaman і є постійним учасником пропагандистських концертів, а також активно підтримує війну в Україні. Сам воювати не йде, оскільки, за його словами, його не пускає дружина. Прославився завдяки війні в Україні, а також виконанню хіта "Я русский".

Новини шоу-бізнесу - останнє

Як писав Главред, зрадниця України співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-терористі РФ, з'явилася після повідомлень про її критичний стан здоров'я.

Водночас українська співачка Камалія, яка останнім часом з'являється в компанії колишнього чоловіка мільярдера Мохаммада Захура, знову показала кадри свого відпочинку.

А ось російському співаку й автору Миколі Носкову знову стало гірше. Коригування терапії лікарями не допомогло, лікування не приносить суттєвої користі - здоров'я прогресивно погіршується.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред