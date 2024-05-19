Сам розповів: розкрито огидну таємницю путінського блазня Shaman

Путінський пропагандист Ярослав Дронов (Shaman), який танцював на руїнах знищеного Росією Маріуполя, раптом розговорився і видав дивну заяву про своє життя.
У бесіді з жовтою пресою кремлівська "зірка" в одному халаті видав, що не носить трусів. Ба більше, Дронов не бачить у цьому нічого поганого і дивного.
Шаман додав, що "не розуміє концепцію спідньої білизни".
"Ні, відсутні. Не зовсім розумію як би концепцію спідньої білизни, для чого вона потрібна. Тому я не ношу спідньої білизни", - відповів Дронов.
Потім пропагандист додав, що "в цьому немає сенсу".
"У цьому немає сенсу... Тому що... як би навіщо. Трусів у мене немає і ніколи не було", - сказав Шаман.
Хто такий Shaman
Ярослав Дронов, більш відомий як Shamаn - російський виконавець, композитор і автор пісень. У 2013 році Дронов виступав на шоу "Фактор А", а 2014 року - на російській версії шоу "Голос". У 2020 році Дронов взяв сценічний псевдонім Shaman і є постійним учасником пропагандистських концертів, а також активно підтримує війну в Україні.
Сам воювати не йде, оскільки, за його словами, його не пускає дружина. Прославився завдяки війні в Україні, а також виконанню хіта "Я русский".
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