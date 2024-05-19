Прогресивно погіршується: російському співаку Носкову стає дедалі гірше

Російському співакові й автору Миколі Носкову, який опинився в лікарні з ускладненнями пневмонії, знову стало гірше.
За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, у Миколи Носкова різко погіршився стан на тлі приймання сильнодіючих препаратів. "У нього з'явилися сильні болі в животі", - пишуть пропагандисти.
Канал також повідомляє, що коригування терапії лікарями не допомогло, лікування не приносить істотної користі - здоров'я прогресивно погіршується. Медики планують виключити формування абсцесу в черевній порожнині та виразку в шлунку.
Хто такий Микола Носков
Микола Носков - радянський і російський музикант, співак, композитор. Володар російських музичних премій "Золотий грамофон" і "Овація".
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Нагадаємо, раніше українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, яка перебуває у стосунках зі співаком Віктором Павліком уже понад 8 років, повідомила новину, яка стосується здоров'я співака.
Нагадаємо, раніше Носкова екстрено госпіталізували із запаленням легенів 3 травня. Фахівцям довелося боротися не тільки з ним, а й із наслідками інсульту, який музикант переніс у 2017 році, але так і не відновився. Пізніше лікарі діагностували у Миколи тромбоемболію на тлі пневмонії.
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