"З сусідами треба дружити": у чоловіка російської співачки трапилася істерика через жорсткі санкції

Продюсер також несподівано згадав, що у нього є українське коріння.

Валерія та Йосип Пригожин / Instagram

Російський продюсер Йосип Пригожин, який з першого дня масштабного вторгнення військ Росії в Україну підтримав війну і диктатора Путіна, в жаху відреагував на санкції РНБО проти нього.

Пригожин заявив, що Зеленський нібито "є пішкою у чужій грі".

"Зеленського всі вихваляють. Кажуть, що він неймовірно крутий чувак, але ми знайомі з ним в період його творчої кар'єри. Він пішка у чужій грі. Намагається сказати, що він такий же великий, як і Володимир Путін. Але гинуть люди. Досить брати зброю на Заході", - раптом заявив незадоволений Пригожин росЗМІ.

Продюсер також несподівано згадав, що у нього є українське коріння.

"Мій дідусь народився в Сумській області. У мене теж є українське коріння. А моя бабуся в Бабиному Яру похована. Як Зеленський, будучи людиною єврейської національності, грає з націоналістами проти власного народу і народів Росії? Він грає на чужій скрипці. Ну, втягнув він мене в списки. Я на щось впливаю? Якби міг впливати, я б постарався це зробити, але сьогодні гинуть люди", - заявив незадоволений продюсер.

"Совісті немає. Це боягузливі люди, які сховалися за спини великих гравців, яким це вигідно. З сусідами треба дружити", - істерично сказав Пригожин, згадавши про дружбу з "сусідами".

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, коміка Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисера Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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