З сімейного фото Дональда Трампа пропала Меланія

Меланії Трамп не було на традиційній різдвяній листівці Трампів.

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Меланія Трамп не було на сімейному фото / Колаж Главред, фото ЕРА, Instagram / Guilfoyle

Дружина колишнього американського президента Дональда Трампа Меланія, зникла зі святкової різдвяної листівки своєї сім'ї.

За інформацією видання Page Six, жінка не була присутня на фото, тому що вона піклувалася про свою хвору матір.

Джерело, близьке до Трампа, розповідає, що мама колишньої першої леді Амалія Кнавс сильно захворіла в лікарні, і Меланія була поруч з нею, а не на вечірці, де було зроблено знімок.

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"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині", - пояснило Fox News Digital джерело, близьке до Меланії Трамп.

"Не дивно, що це Різдво вона провела зі своєю хворою матір'ю", - додав він.

Наречена Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл поділилася цим зображенням, зробленим у маєтку колишнього президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, у своїй історії в Instagram.

Потомство Дональда Трампа / Фото Instagram / Guilfoyle

Нагадаємо, раніше король Великобританії Чарльз ІІІ звернувся до своїх підданих з нагоди Різдва. Під час своєї промови, яка була опублікована на офіційній сторінці двору в Instagram, він згадав війну, яка швидше за все стосувалася України, і побажав миру на землі.

Раніше також стало відомо про те, що королева Єлизавета турбувалася, що буде складно організувати її похорон, якщо вона помре в Балморалі. Про це розповіла принцеса Анна.

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