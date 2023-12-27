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"Захистити один одного": король Чарльз звернувся до своїх поданих і згадав війну

Олена Кюпелі
27 грудня 2023, 11:29
Він згадав війну, яка швидше за все стосувалася України, і побажав миру на землі.
Король Чарльз згадав війну у своїй промові
Король Чарльз згадав війну у своїй промові / Колаж Главред, фото скріншот, Pixabay

Король Великобританії Чарльз ІІІ звернувся до своїх підданих з нагоди Різдва.

Під час своєї промови, яка була опублікована на офіційній сторінці двору в Instagram, він згадав війну, яка швидше за все стосувалася України, і побажав миру на землі.

"У часи все більш трагічного конфлікту в усьому світі я молюся, щоб ми могли зробити все, що в наших силах, щоб захистити один одного. Слова Ісуса здаються як ніколи актуальними: "роби з іншими так, як хотів би, щоб вони чинили з тобою". Такі цінності є універсальними, що об'єднує нашу абраамічну сім'ю релігій та інші системи вірувань по всій Співдружності та широкому світу. Вони нагадують нам поставити себе на місце сусідів і шукати їх добра, як ми хотіли б собі", - сказав король.

відео дня

На відео - різдвяне звернення Чарльза до свого народу:

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що королева Єлизавета турбувалася, що буде складно організувати її похорон, якщо вона помре в Балморалі. Про це розповіла принцеса Анна.

Також, після коронації Чарльза III, Королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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