"З кожним днем все більше гріє душу": Ілона Гвоздьова натякнула на нову вагітність

Ілона Гвоздьова натякнула на третю вагітність / instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця, хореограф та переможниця шоу Танці з зірками Ілона Гвоздьова нещодавно возз'єдналася чоловіком після місяців розлуки через війну в Україні.

Незабаром після цього артистка стала підігрівати в соціальних мережах чутки про свою вагітність. Так в сторіс на її сторінці в Instagram з'явився загадковий пост: "Зовсім скоро я поділюся з вами приємною новиною, здійсненням нашої заповітної мрії з чоловіком, яка і досі тримає нас в тонусі та з кожним днем все більше гріє душу".

Фанати гадають, про яку ж новину йдеться. Серед можливих варіантів: третя вагітність Гвоздьової, початок будівництва нового будинку сім'ї хореографа (попередній був обстріляний рашистами) і переїзд з-під Києва в інше місто.

Який з варіантів виявився вірним, танцівниця поки не розкриває. Зараз вона та її чоловік, Іван Хомячук, виховують двох дітей - доньку Валерію і сина Домініка.

Ілона Гвоздьова натякнула на третю вагітність / instagram.com/ilonagvozdeva

читайте такожПластика і ритм: як танцює дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта

Раніше українська блогерка, переможниця романтичного реаліті Холостяк і дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розкрила подробиці другої вагітності.

А відомий шоумен і телеведучий Юрій Горбунов розповів, як справляється з розлукою зі своїми близькими - через війну в Україні він уже три місяці не бачив своїх дітей Івана та Данила.

Інші новини: