"Росіян починають принижувати": Лоза повідав, як українці "зіпсували" Європу

Лоза повідав, як українці "зіпсували" Європу / скріншот

Російський співак Юрій Лоза, який впевнений, що Земля пласка, заявив про "повну деградацію" Європи.

68-річний артист вважає, що росіян починають принижувати прямо на кордоні, а в Європі все змінюється в гіршу сторону.

"Той самий благополучний Старий світ, про який ми говоримо, кардинально змінився. Париж, в якому я побував вперше більше 30 років тому, абсолютно не схожий на той, в якому я був 4 роки тому. Це просто "Чорне" місто. У ньому не рекомендують ходити ввечері поодинці, тому що можуть пограбувати і побити", - заявив Лоза.

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Пропутінський співак вважає, що українські біженці "навели свій порядок" в Європі.

"Коли син працював в Барселоні, його попередили, що ввечері по місту краще не ходити і годинник дорогий не надягати. Тільки вдень у супроводі. Так, там красива архітектура, маса інших красот, але атмосфера все гірше і гірше. А тим більше зараз, коли туди хлинув потік українців. Вони вже там навели свій український порядок", - заявив артист.

Нагадавши, співачка Любов Успенська, якій загрожуватиме в'язниця за побиття цуценя, знайшлася в російській глибинці. Раніше повідомлялося, що вона втекла в США.

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