У сім'ю російської співачки Валерії, яка підтримує терориста Путіна і військовий напад Росії на Україну, прийшла біда - сильно захворіла її трирічна онука Селін.
Як розповіла мати дівчинки Ліана Шульгіна, дитині стало погано після хвороби. На третій день після виходу з лікарняного, дівчинці стало гірше - у неї стали синіти ноги і руки.
За інформацією пропагандистських ЗМІ, у дитини стався ціаноз. Крім того, у неї сильно піднялася температура.
Що таке ціаноз
Ціаноз - це синюшне забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок. Проблема не є самостійною і свідчить про наявність захворювання, пов'язаного з підвищеним вмістом тривалентного заліза і гемоглобіну в крові. Ціаноз - це синюшне забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок.
Батьки одразу ж звернулися по медичну допомогу та викликали швидку допомогу. Дитину госпіталізували в лікарню і поставили діагноз "метапневмовірус", на тлі якого почався грип.
Нагадаємо, раніше путіністка Лариса Доліна обурила жителів країни-окупанта виходом на подіум у відвертому вбранні з аксесуаром, яким послужив прапор рф.
Також російський співак Олександр Малінін заявив, що готовий йти воювати проти України на боці країни-агресора. Варто зазначити, що артист має звання Народного артиста України.
Стало також відомо про те, що у співака-путініста Стаса Михайлова є позашлюбна дочка, яку виховувала співачка Валерія.
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