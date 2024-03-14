Руки і ноги стали синіти: у путіністки Валерії сталося нещастя

На третій день після виходу з лікарняного, дівчинці стало гірше - у неї почали синіти ноги і руки.

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Онука співачки Валерії опинилася в лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/valeriya

У сім'ю російської співачки Валерії, яка підтримує терориста Путіна і військовий напад Росії на Україну, прийшла біда - сильно захворіла її трирічна онука Селін.

Як розповіла мати дівчинки Ліана Шульгіна, дитині стало погано після хвороби. На третій день після виходу з лікарняного, дівчинці стало гірше - у неї стали синіти ноги і руки.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, у дитини стався ціаноз. Крім того, у неї сильно піднялася температура.

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Що таке ціаноз Ціаноз - це синюшне забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок. Проблема не є самостійною і свідчить про наявність захворювання, пов'язаного з підвищеним вмістом тривалентного заліза і гемоглобіну в крові. Ціаноз - це синюшне забарвлення шкірних покривів і слизових оболонок.

Батьки одразу ж звернулися по медичну допомогу та викликали швидку допомогу. Дитину госпіталізували в лікарню і поставили діагноз "метапневмовірус", на тлі якого почався грип.

Нагадаємо, раніше путіністка Лариса Доліна обурила жителів країни-окупанта виходом на подіум у відвертому вбранні з аксесуаром, яким послужив прапор рф.

Також російський співак Олександр Малінін заявив, що готовий йти воювати проти України на боці країни-агресора. Варто зазначити, що артист має звання Народного артиста України.

Стало також відомо про те, що у співака-путініста Стаса Михайлова є позашлюбна дочка, яку виховувала співачка Валерія.

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