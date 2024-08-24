Софія Ротару завжди відзначає важливі дати для України.

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Софія Ротару привітала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Українська співачка Софія Ротару, яка багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, але на початку повномасштабного вторгнення все ж підтримала Україну, привітала Україну з Днем незалежності.

Про це співачка написала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Софія Ротару привітала українців із Днем Незалежності / Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

"З Днем незалежності, Україно", - написала Ротару.

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

інфографіка, Софія Ротару, Ротару / Главред

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Зазначимо, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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