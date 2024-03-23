Російський ведучий-путініст був на концерті в Крокусі з дружиною

Російський актор-путініст Оскар Кучера, який оскандалився своїм інтерв'ю, в якому він пояснив, чому підтримує війну проти України, був у Крокус Сіті Хол під час терористичної атаки в Підмосков'ї.
Як розповів він на своїй сторінці в Телеграм, він поїхав із концертного залу за 15 хвилин до теракту. Пізніше йому довелося повернутися за дружиною Юлією.
За його словами, його дружина намагалася зупинити попутку, але жодна скотина (неценз.- авт.) не зупинялася. До слова, незрозуміло, чому його дружина ловила попутку, якщо сам російський терорист Кучера сидів у паркінгу.
Хто такий Оскар Кучера
Оскар Кучера - російський актор і телеведучий. Відомий за роллю Кирила Порохні в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів" і капітана Куренкова в серіалі "Солдати". Під час нападу терористичної Росії на Україну, однозначно підтримав військове вторгнення в Україну. Водночас "патріот" Кучера, під час одного з інтерв'ю, відмовився порвати американський паспорт.
На своїй сторінці Кучера видає маячню про "руку Києва" в організації теракту, а також підтримує всі божевільні висловлювання алкоголіка Дмитра Медведєва.
Він також закликає "кінчати із Зеленським", який "назвав Путіна нікчемою" за вбивство своїх же співгромадян і організацію найбільшого теракту.
Нагадаємо, раніше російський актор Оскар Кучера розлютився через те, що відома співачка Алла Пугачова "зрадила" Росію і висловилася проти російської влади. Він сказав, що Примадонна "перестала бути людиною".
Раніше також лукавий Оскар Кучера, який відкрито виступає за війну і напад терористичної Росії на Україну, відмовився рвати американський паспорт своєї дитини, зазначивши, що "Америка їм не ворог".
Вас також може зацікавити:
- "Проукраїнська позиція": відомий ведучий розповів про зрадницю Марченко
- "Я складав присягу": ведучий Решетник розповів, коли планує піти в ЗСУ
- "На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив у Донецьку область
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред