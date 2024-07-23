Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту

Російська співачка Наташа Іонова опинилася в скандальній ситуації через свою поведінку.

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Глюкоза зганьбилася на концерті / Колаж Главред, фото Скриншот, Instagram/glukozamusic

Російська співачка Наталія Іонова, яку російські слухачі знають під псевдонімом Глюкоzа, оскандалилася своїм виступом на Дні металурга в Красноярську.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, її виступ ще довго обговорюватимуть у публічному просторі.

"Наташа Глюкозова викликала скандал дивною поведінкою під час виступу в Красноярську. Сама на себе не схожа", - написав пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов".

відео дня

На відео видно, як співачка чіпає себе за інтимні частини тіла, ледь зв'язно говорить і всім своїм виглядом показує, що вона не в адекватному стані.

На відео - російська співачка та її ганьба:

співачка Глюкоза потрапила в скандал / Скріншот Телеграм, Не Малахов

Після того, як на Іонову полився хейт, вона заявила, що через смерть своєї бабусі була на препаратах.

Крім того, пізніше стало відомо про те, що її продюсер Макс Фадєєв збирається судитися з нею за цю витівку.

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