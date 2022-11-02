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Росіяни накинулися на "неправильну" доньку Орбакайте

2 листопада 2022, 13:28

Розлючені росіяни висловили все, що думають про внучку Алли Пугачової.

Крістіна Орбакайте
Росіяни накинулися на "неправильну" дочку Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Дочка співачки Крістіни Орбакайте накликала на себе гнів росіян, заговоривши російською мовою.

Внучка Примадонни блискуче опанувала англійською мовою, на якому вона, судячи з усього, не тільки говорить, а й думає. При цьому шанувальники артистки як і раніше вважають Клаву росіянкою.

Таємне стало явним завдяки черговій публікації Крістіни Орбакайте в соцмережах. Як виявилося, внучка Примадонни насилу говорить російською. Це змусило росіян плюватися жовчю в бік маленької Клави.

"Дівчинка взагалі російською мовою не володіє", "Ого, зрозуміло, яка мова в будинку Христини ходової", "Краще б вона взагалі мовчала, мої вуха це вдруге не переживуть", - писали розлючені росіяни в мережі.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Сергій Кущ
Крістіна Орбакайте новини шоу бізнесу
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