Росіяни накинулися на "неправильну" доньку Орбакайте

Розлючені росіяни висловили все, що думають про внучку Алли Пугачової.
Дочка співачки Крістіни Орбакайте накликала на себе гнів росіян, заговоривши російською мовою.
Внучка Примадонни блискуче опанувала англійською мовою, на якому вона, судячи з усього, не тільки говорить, а й думає. При цьому шанувальники артистки як і раніше вважають Клаву росіянкою.
Таємне стало явним завдяки черговій публікації Крістіни Орбакайте в соцмережах. Як виявилося, внучка Примадонни насилу говорить російською. Це змусило росіян плюватися жовчю в бік маленької Клави.
"Дівчинка взагалі російською мовою не володіє", "Ого, зрозуміло, яка мова в будинку Христини ходової", "Краще б вона взагалі мовчала, мої вуха це вдруге не переживуть", - писали розлючені росіяни в мережі.
Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.
Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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