"Рідна кров на Алеї Слави": у родині зірки "Кріпосної" трапилася трагедія

Анна Сагайдачна втратила на війні близьку людину.

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Анна Сагайдачна розповіла про смерть близької людини / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка, Наталі Дорошенко з серіалу "Кріпосна", Анна Сагайдачна зараз переживає вкрай складний період. Артистка у своєму блозі в Instagram розповіла про смерть близької людини.

Її, ймовірно, забрала війна. Сагайдачна опублікувала ролик, на якому вона стоїть на кладовищі, засіяному могилами, над якими височіють прапори України. "Моя рідна кров тепер на Алеї Слави", - написала акторка.

Анна не стала уточнювати, хто з її близького оточення загинув та при яких обставинах. У коментарях підписники висловлюють їй та її родині своє співчуття, і дякують неназваному героєві за службу.

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За кілька днів до трагічної новини Анна Сагайдачна зізналася, що переживає один з найскладніших періодів життя, проте намагається залишатися сильною. Ймовірно, відхід "рідної крові" ще більше підкосив артистку.

Анна Сагайдачна розповіла про смерть близької людини / instagram.com/annasagaidachnaya

Раніше Козловський прокоментував конфлікт з Ігорем Кондратюком, який відбирає левову частку військової зарплати артиста. Віталій розповів, за що продюсер вимагає від нього мільйони гривень.

Також Ксенія Собчак, яка називає себе "опозиціонеркою", відкрито виправдала вбивць-росіян в Україні. Це її перша чітка заява щодо кровопролитної війни.

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