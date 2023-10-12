УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Рідна кров на Алеї Слави": у родині зірки "Кріпосної" трапилася трагедія

Анна Підгорна
12 жовтня 2023, 15:36 оновлено 12 жовтня, 15:36
Анна Сагайдачна втратила на війні близьку людину.
Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна розповіла про смерть близької людини / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка, Наталі Дорошенко з серіалу "Кріпосна", Анна Сагайдачна зараз переживає вкрай складний період. Артистка у своєму блозі в Instagram розповіла про смерть близької людини.

Її, ймовірно, забрала війна. Сагайдачна опублікувала ролик, на якому вона стоїть на кладовищі, засіяному могилами, над якими височіють прапори України. "Моя рідна кров тепер на Алеї Слави", - написала акторка.

Анна не стала уточнювати, хто з її близького оточення загинув та при яких обставинах. У коментарях підписники висловлюють їй та її родині своє співчуття, і дякують неназваному героєві за службу.

відео дня

За кілька днів до трагічної новини Анна Сагайдачна зізналася, що переживає один з найскладніших періодів життя, проте намагається залишатися сильною. Ймовірно, відхід "рідної крові" ще більше підкосив артистку.

Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна розповіла про смерть близької людини / instagram.com/annasagaidachnaya

Раніше Козловський прокоментував конфлікт з Ігорем Кондратюком, який відбирає левову частку військової зарплати артиста. Віталій розповів, за що продюсер вимагає від нього мільйони гривень.

Також Ксенія Собчак, яка називає себе "опозиціонеркою", відкрито виправдала вбивць-росіян в Україні. Це її перша чітка заява щодо кровопролитної війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

16:58 Україна
"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

16:11 Україна
"Не буде тривалим": міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

"Не буде тривалим": міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

16:01 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:59

Росія готується атакувати цивільні судна у Чорному морі - розвідка Британії

16:58

Кинули безліч бронетехніки та піхоти: Росія почала наступ на стратегічне місто

16:52

Що не можна робити перед дзеркалом 13 жовтня, щоб не притягнути біду: прикмети

16:50

Місячне затемнення в жовтні: що в принципі не можна робити

16:23

Росія частково вивела війська з Токмака: мер Мелітополя розповів подробиці

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
16:15

Роблю кроки: затворник Андрій Губін розповів про жінку

16:11

"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

16:04

Чи можна дізнатися характер людини за формою носа: проста відповідь на питання

16:01

"Не буде тривалим": міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

Реклама
15:56

Окупантам обламали "зуби" під Куп'янськом і на півдні: РФ зазнає шалених втрат у "м'ясних" штурмах

15:54

"Хороші результати": Зеленський зібрав Ставку на фоні загострення ситуації на фронті

15:42

Буданов - про плани РФ щодо ЗАЕС: ворог хотів влаштувати техногенну катастрофу

15:36

"Рідна кров на Алеї Слави": у родині зірки "Кріпосної" трапилася трагедія

15:28

"Все ще Брюс, але не повністю вербальний": друг розповів про зустріч з актором

15:03

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

14:59

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:58

Сонячне затемнення у жовтні: чого у жодному разі не можна робитиВідео

14:31

Шон Пенн захопився Зеленським і пояснив, чим той відрізняється від інших президентів

14:29

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

14:26

Що означають однакові цифри на годиннику: магічне значення чисел вас здивує

Реклама
14:16

Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

13:43

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Бикам - покупки, Змії - проведіть час з сім'єю

13:37

Як мити автомобіль взимку: прості правила для неймовірного результату

13:27

"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський прокоментував конфлікт

13:20

Що можна зробити з коробок від взуття: 5 неймовірно корисних речей

12:54

Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

12:33

"Цього не можна допускати": Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну

12:28

Тарифи на комуналку: коли можуть подорожчати і як сильно доведеться розщедритися

12:26

"Я маю 100% проблеми постійно": Зеленська поскаржилася на нічні складності

12:01

Відомий український співак скасував гастролі в США, щоб піти на фронтВідео

11:43

Знайти кролика за 7 секунд: незвичний тест на перевірку уважності

11:39

Салат Божевільна насолода: унікальний і забутий рецепт з 90-хВідео

11:39

Логістика РФ буде зруйнована: на Донбасі "втомився" важливий для росіян містФотоВідео

11:26

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

11:18

Маск погрожував спалити Warner Bros, якщо вона виріже Ембер Херд з "Аквамена 2"

11:13

Заходять в тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході

11:02

Все через СРСР: чому УШМ називають "болгаркою"

10:46

Померла молодша сестра: у Даніеля Салема сталося жахливе горе в родині

10:31

"Вибилися з графіка": Буданов змінив свій прогноз про завершення війни

10:25

Психологічний тест по оптичній ілюзії покаже, оптиміст ви чи песиміст

Реклама
10:23

Журналіст пояснив, чи може глобальна війна початися з Близького Сходу

10:23

Удар по Чорноморському флоту: ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин"

10:02

Бої не вщухають третю добу: подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку з початку війни

09:36

Заходили з півночі: Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині

09:32

У ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни

09:28

"Санкції неприпустимі": український парламент висловив беззастережну підтримку Азербайджану

09:08

"На нас чекає битва за електроенергію": Буданов дав невтішний прогноз на зиму

09:07

У пачці більше повітря, ніж чіпсів: чому нас "дурять" виробники

08:53

Буданов розповів, що сталося зі здоров'ям Кадирова

08:40

Чому українці не можуть бути на боці м'ясників ХАМАСПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти