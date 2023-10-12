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"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський прокоментував конфлікт

Анна Підгорна
12 жовтня 2023, 13:27 оновлено 12 жовтня, 13:33
Віталій Козловський розповів, що продюсер відмовився робити поблажки навіть на час його проходження військової служби.
Віталій Козловський, Ігор Кондратюк
Віталій Козловський розкрив подробиці історії з солдатською зарплатою, яку у нього відбирає Ігор Кондратюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Скандал між українським співаком Віталієм Козловським і його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком знову набирає обертів. Нещодавно аранжувальник Вадим Лисиця розповів, що Кондратюк на сплату боргу Козловського відбирає у нього більшу частину його зарплати військового.

Артист підтвердив правдивість цих слів і вирішив пояснити на своїй сторінці в Instagram, за що вже більше десяти років платить продюсеру. Так Віталій зізнався, що на ньому "висить" борг у 2 мільйони гривень, 1 мільйон він вже віддав Кондратюку.

"Ці суди - НЕ наслідок порушення якогось контракту. НЕ наслідок того, що я був винен гроші або в мене їх вклали, а я не повернув. Я пішов, не будучи винним ні копійки. Борги виникли вже після", - зазначає Козловський.

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Так з'ясувалося, що права на пісні, створені під час співпраці Кондратюка зі співаком, повністю належать продюсеру. Тому, коли Віталій виконав на концерті ці пісні без дозволу Кондратюка, той подав на нього до суду.

"Коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: "Твоя справа співати. Документи це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось". От я і був впевнений, що порозуміємось і дійдемо з ним згоди. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозиції зустрітись, обговорити і знайти рішення. Від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся. Наслідок - судові позови проти мене за порушення авторських прав", - згадує співак.

Віталій Козловський
Віталій Козловський розкрив подробиці історії з солдатською зарплатою, яку у нього відбирає Ігор Кондратюк / instagram.com/vkozlovsky_music

Далі Козловський розповів, що насправді відбувається з його солдатською зарплатою: "Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю". При цьому він зазначив, що до Ігоря Кондратюка зверталися з проханням призупинити відрахування на час проходження співаком військової служби.

"Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення", - зазначає Козловський.

Втім, співак свої труднощі намагається нести з гідністю. Він підкреслив, що розповів про ситуацію з Кондратюком не в пошуках жалості, і буде платити по совісті: "Я не збираюся жалітися, спекулювати статусом військового і говорити пафосні речі про те, що мені мають забути ці гроші. Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити - я буду сплачувати".

Раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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