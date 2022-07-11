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Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у своєму розкішному особняку

11 липня 2022, 20:51

Подружжя хоче створити прибудову до будинку в селі Баклбері. Цей особняк батьки Кейт придбали десять років тому за 4,7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон
Батьки Кейт Міддлтон хочуть прихистити біженців з України / Фото: Reuters

Батьки герцогині Кембриджської - Керол і Майкл Міддлтон - мають намір прийняти біженців з України у своєму розкішному маєтку в Беркширі, пише видання Daily Mail.

Подружжя хоче створити прибудову до будинку в селі Баклбері. Цей особняк батьки Кейт купили десять років тому за 4,7 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Баклбері прихистив велику кількість біженців, і Керол отримувала поради від жителів села і шукала інформацію про те, як цей процес працював для інших в цьому районі", - пише видання.

Серед сусідів, які вже розмістили українських біженців вказані:

  • телеведучий Кріс Таррант
  • політик-консерватор лорд Беньон, друг Міддлтонів, який нещодавно провів захід зі збору коштів для біженців у своєму будинку.

Керол і Майк проводять з ними зустрічі, щоб забезпечити переселенців з України комфортним житлом.

Також вони хочуть переобладнати простір в їхньому будинку з сімома спальнями Bucklebury Manor в окреме житло для сім'ї з України.

Зазначається, головне питання, яке потрібно негайно вирішити перед заселенням українських біженців - проблема безпеки.

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Сім'я має намір прийняти біженців з України / INS News Agency

"У Керол не так багато господарських будівель, і охорона Кейт залишається в головному будинку, коли вони приїжджають, тому їй доведеться знайти спосіб організувати все безпечно. Керол тут дуже популярна, і вона творить чудеса для суспільства і сімейної ферми", - сказав один з жителів села Баклбері.

Раніше Главред писав про те, що Принц Вільям, герцог Кембриджський, є другим у черзі на британський королівський престол. Він і його дружина, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, є улюбленою королівською парою британського народу.

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