Ріанна та її чоловік готуються до появи третьої дитини

Чоловік Ріанни був щасливий від того, що йому не доведеться сидіти у в'язниці.

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ASAP Rocky і Ріанна пообіцяли народити ще одну дитину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що сказав чоловік Ріанни після оголошення вироку

Про що він говорив зі своїм адвокатом

A$AP Rocky і популярна співачка Ріанна задумалися про глобальні речі після його юридичної перемоги.

За даними ENews, після того, як 18 лютого його визнали невинним за двома пунктами звинувачення в нападі з використанням напівавтоматичної вогнепальної зброї, репер і співачка, у яких є сини RZA, 2 роки, і Riot, 18 місяців, дали досить багато обіцянок його адвокату Джо Такопіне на знак визнання його роботи над цією справою.

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"Вони схопили мене і сказали: "Слухай, наша наступна дитина - A$AP Joe", - сказав він в інтерв'ю, опублікованому 19 лютого. "Я сказав: "Я змушу тебе це зробити!""".

Адвокат додав, що A$AP, 36 років, також "сказав кілька дуже приємних речей", додавши: "Він сказав мені, що любить мене, і ми сім'я".

Але найбільше Джо зворушили слова музиканта, чиє справжнє ім'я Ракім Майєрс, перед винесенням вироку.

"Він не знав, чи піде він додому і побачить своїх двох дітей тієї ночі, чи почне десятирічний тюремний термін буквально того дня", - поділився Джо. "Він схопив мене і сказав: "Джо, я хочу, щоб ти знав, я знаю, як наполегливо ти тут боровся. Я знаю все, що ти зробив, і я просто дуже ціную тебе".

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Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

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