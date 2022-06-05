Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри - співачку складно впізнати

Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри / Фото instagram.com/zemfiralive

Російська режисерка та акторка Рената Литвинова на своїй сторінці в Instagram показала рідкісний знімок своєї близької подруги - співачки Земфіри. Разом вони втекли з Росії на самому початку повномасштабної війни в Україні.

Земфіра - не велика прихильниця публічності, тому її фотографії з'являються в мережі вкрай рідко. Найчастіше її фотографом стає Рената Литвинова.

Акторка показала кадр з Антверпена, де зараз здобуває освіту її дочка Уляна. На фотографії позують сама Уляна, грузинський дизайнер Демна Гвасалія (Balenciaga, Vetements) і Земфіра. Співачка одягнена в чорну футболку, чорну спортивну кофту і темні сонцезахисні окуляри. В руках тримає келих шампанського.

У коментарях до знімка шанувальники артистки помітили, що і без того худорлява Земфіра схудла ще більше. Спершу її навіть не впізнали, проте були раді побачити кумира в доброму здоров'ї.

Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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Раніше українська продюсерка Олена Мозгова крім волонтерської діяльності під час війни в Україні, вирішила присвятити батьківщині і своє тіло - зробила яскраве патріотичне тату на всю руку.

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