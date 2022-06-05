Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри - співачку складно впізнати

Артистка сильно змінилася за останні місяці.
Російська режисерка та акторка Рената Литвинова на своїй сторінці в Instagram показала рідкісний знімок своєї близької подруги - співачки Земфіри. Разом вони втекли з Росії на самому початку повномасштабної війни в Україні.
Земфіра - не велика прихильниця публічності, тому її фотографії з'являються в мережі вкрай рідко. Найчастіше її фотографом стає Рената Литвинова.
Акторка показала кадр з Антверпена, де зараз здобуває освіту її дочка Уляна. На фотографії позують сама Уляна, грузинський дизайнер Демна Гвасалія (Balenciaga, Vetements) і Земфіра. Співачка одягнена в чорну футболку, чорну спортивну кофту і темні сонцезахисні окуляри. В руках тримає келих шампанського.
У коментарях до знімка шанувальники артистки помітили, що і без того худорлява Земфіра схудла ще більше. Спершу її навіть не впізнали, проте були раді побачити кумира в доброму здоров'ї.
читайте також"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику
Раніше українська продюсерка Олена Мозгова крім волонтерської діяльності під час війни в Україні, вирішила присвятити батьківщині і своє тіло - зробила яскраве патріотичне тату на всю руку.
Інші новини:
- Екс - "перчинка" ще гаряча: 48-річна Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні
- Забула надіти верх: Белла Хадід знялася топлес в рекламі відомого бренду
- "Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні