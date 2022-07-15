Тепер точно: Регіна Тодоренко народила другу дитину - перше фото з немовлям

Сім'я Тодоренко і Топалова стала більше на одну маленьку людину. Старший син ведучої в захваті.
Тревел-блогер, акторка і ведуча Регіна Тодоренко народила другу дитину. Артистка зробила офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram.
Від співака, колишнього соліста групу Smash, Влада Топалов, з яким Тодоренко одружена з 2018 року, у неї вже є трирічний син Михайло.
Регіна тримала інтригу про те, кого ж вони очікують на цей раз - хлопчика чи дівчинку. Плід був дуже великим, і перед пологами Тодоренко не на жарт боялася.
"Наша з Владом Топаловим любов створила ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш світ, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат готовий тебе зжерти. Дякуємо, що обрав саме нас. Ти ще зовсім крихітка, хоч за вагою богатир. Рости гідною людиною, люби життя, неси людям МИР", - написала вона.
Також Тодоренко показала перше фото новонародженого. На чорно-білому знімку вона з чоловіком тримає на руках закутаного в пелюшки сина на тлі тропічного пейзажу.
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Чутки про те, що Тодоренко народила, з'явилися ще в середині червня. Артистка з азартом їх підтримувала - натякнула на те, що чекає доньку, і навіть заінтригувала її ім'ям.
Однак скоро молодій мамі ці плітки набридли. Вона почала лаяти ЗМІ за те, що вони лізуть в її особисте життя.
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