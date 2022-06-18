Регіна Тодоренко народила другу дитину - що відомо

Регіна Тодоренко стала мамою вдруге / instagram.com/reginatodorenko

Акторка, співачка і ведуча українського походження Регіна Тодоренко стала мамою вдруге. Вона вже виховує чотирирічного сина Михайла від російського співака Влада Топалова.

Офіційних заяв про появу на світ другої дитини подружжя поки не робило, проте в Telegram-каналі Регіни останні кілька днів з'являються досить прозорі натяки на те, що в їхній родині тепер четверо осіб.

Тодоренко оголосила про вагітність в березні 2022 року, коли, судячи з розміру живота, термін був досить значним. 14 червня, у свій День народження, вона зазначила, що вночі також народився "полуничний місяць (клубничная Луна - прим редактора)". Суперлуння, яке також називають полуничним місяцем, дійсно відбувалося вночі 14 червня, проте Тодоренко написала "Луна" з великої літери, що можна розцінити як жіноче ім'я, яке вона, ймовірно, дала своїй доньці. Дівчинка, судячи з термінів, могла народитися в День народження Тодоренко.

На користь теорії шанувальників про те, що у ведучої з'явилася донька, грає також розповідь самої Тодоренко про те, як вона пояснювала синові, чим хлопчики відрізняються від дівчаток.

Пізніше Регіна опублікувала фото, на якому вона гуляє з дитячим візочком, яке вона підписала: "Треную забутий навик:) вже багато забулося".

Регіна Тодоренко стала мамою вдруге / t.me/todorenkoregina

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Раніше Світлана Лобода, яка в минулому будувала кар'єру в РФ, відповіла на наклеп російського журналіста про полученні мільярда доларів за "критику Росії".

Також українська співачка MamaRika розповіла про необхідність термінової госпіталізації, так як її організм поступово відмовляє функціонувати як потрібно.

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