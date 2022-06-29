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Вагітна Регіна Тодоренко розгнівалася та влаштувала "скандал" російським ЗМІ

29 червня 2022, 22:42

Новина про те, що Регіна Тодоренко вдруге стала мамою, облетіла Мережу вдруге.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Одеситка Регіна Тодоренко, яка продовжує мовчати про війну в рідній Україні, різко висловилася на адресу російських ЗМІ.

Ведуча і співачка глибоко вагітна другою дитиною.

Новина про те, що Регіна Тодоренко вдруге стала мамою, облетіла Мережу. Але як виявилося, телеведуча ще не встигла народити.

Чутки про те, що в сім'ї Тодоренко і Топалова народилася дочка, спростувала помічниця одеситки, яка промовчала про війну в Україні.

Менеджер телеведучої поділилася в Instagram скріншотом листування з Тодоренко. Зірка "Орла і решки" обурилася плітками російських ЗМІ.

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Як виявилося, вагітна Тодоренко спокійно чекає появи другого малюка на Балі. У своєму Telegram-каналі телеведуча повідомила, що "стимулює родову діяльність" прогулянками.

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За день Регіна знаходила понад 13 тисяч кроків. Як зазначила ведуча в додатку про здоров'я, зараз її вага становить 70 кілограм при зрості 167 сантиметрів.

У той же час одеситку захейтили в Мережі за мовчання про війну в рідній Україні і безадресні заклики "до миру".

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Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що перед другою вагітністю вона пережила викидень, який стався в результаті падіння під час зйомок. Тому до другої вагітності вона ставилася дуже дбайливо.

Частково саме цим вона пояснює своє завзяте мовчання про війну в Україні: Тодоренко до останнього залишалася в Росії і підтримувала пропутінські погляди свого чоловіка - російського співака Влада Топалова. Лише за пару тижнів до пологів вона втекла з РФ, щоб "зберегти життя всередині себе".

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війна в Україні вагітність Регіна Тодоренко
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