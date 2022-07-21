Дитину "русский Мир" назвала: Регіна Тодоренко потрапила в страшний скандал

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Днями Регіна Тодоренко, яка народилася і виросла в Україні, народила другого сина і назвала його Миром. Ведуча Катя Осадча, яка не раз засуджувала її мовчазну позицію, вважає це верхом цинізму.

Вибором імені для молодшого сина Регіна Тодоренко обурила не тільки мережу, але і зірок українського шоу-бізнесу. Замість привітань вона отримала чергову хвилю хейта.

Катя Осадча обіцяла собі, що більше не говоритиме про зрадників України, щоб "не додавати їм популярності". Однак обійти увагою черговий ляп головної "голубки миру" не змогла. На думку телезірки, мовчунка Тодоренко остаточно пробило дно.

"Коли людина з українським паспортом, що живе в Росії, мовчить 5 місяців і не називає війну війною, але називає новонародженого сина Мир... Я думала, що бачила вже весь цинізм світу, але ні, тут демонструють чергове дно", – відреагувала Катя Осадча.

Ведуча Дарина Астаф'єва не підбирала слова про новину з Тодоренко. Вона назвала гастролершу "чмонею" і порадила поки не пізно перейменувати світу.

"Раджу ригині тодоренко новонародженого сина перейменувати з "Мир "на" Путін". Так краще", - писала зірка в Instagram-сторіс.

Шоумен Володимир Остапчук влучно помітив, що хлопчик – "русский Мир", хоч і народився в США.

"Я тут пропустив. Тодоренко назвала сина "Мир". За паспортом він росіянин. Дитину шкода. Бо тепер на все життя він "русский Мир", - пожартував Володимир Остапчук у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко, ледь оговтавшись після пологів, поспішила поділитися з шанувальникам подробицями появи свого другого сина на світ.

У своєму Telegram-каналі вона опублікувала відео вельми дивного змісту: вона, стоячи на кухні, з жадібністю і стогонами поїдає піцу, розмазуючи соус по обличчю. В кінці Тодоренко і зовсім відтворила дивну, високу ноту.

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