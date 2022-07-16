Стогне і запихається піцою: Регіна Тодоренко показала, як проходили її домашні пологи

Регіна Тодоренко показала, як проходили пологи / instagram.com/reginatodorenko

Тревел-блогер, акторка і ведуча Регіна Тодоренко, ледь оговтавшись після пологів, поспішила поділитися з шанувальникам подробицями появи свого другого сина на світ.

У своєму Telegram-каналі вона опублікувала відео вельми дивного змісту: вона, стоячи на кухні, з жадібністю і стогонами поїдає піцу, розмазуючи соус по обличчю. В кінці Тодоренко і зовсім відтворила дивну, високу ноту.

На щастя, вона привела до ролика роз'яснення: артистка знімала себе під час переймів в якійсь подобі трансу. Раніше вона заявляла, що планує домашні природні пологи у воді. Зняти біль і напругу їй допомагали гіпнотичні афірмації, які вона слухала через навушники.

"Коли ви розповідали мені про свої легкі пологи, мені так допомогли ваші історії налаштуватися на позитивну хвилю, позбутися тривог, заспокоїтися. І тепер я дуже хочу поділитися з вами своєю історією. На цьому відео я проживаю перейми! Кожній жінці бажаю народжувати легко, в любові, спокої і в безпеці! У навушниках у мене - гіпнотичні афірмації", - написала Тодоренко.

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Чутки про те, що Тодоренко народила, з'явилися ще в середині червня. Артистка з азартом їх підтримувала - натякнула на те, що чекає доньку, і навіть заінтригувала її ім'ям.

Однак скоро молодій мамі ці плітки набридли. Вона почала лаяти ЗМІ за те, що вони лізуть в її особисте життя.

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