"Не дай Боже на землю України нога твоя ступить": українська співачка рознесла Регіну Тодоренко

Mamarika, Регіна Тодоренко / соцмережі, РІА Новини

Українська співачка Mamarika, яка добре знайома з Регіною Тодоренко, жорстко її засудила за мовчання через війну в Україні.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Mamarika заявила, що якби в перші дні війни та приїхала додому і вибачилася, то знайшла б роботу навіть на українському ТБ.

Mamarika каже, що якби Регіна Тодоренко пішла шляхом Лободи, яка донатить на відновлення Ірпеня, то Україна пробачила б їй 8 років сидіння на двох стільцях. Але єдина причина, по якій одеситка Регіна Тодоренко і словом не обмовилася про війну – страх "залишитися без бабок".

"Я впевнена, якби вона прийняла позицію, вибачилася, почала донатити, працювати, можливо, її підтримали б. Вона знайшла б тут роботу і працювала б далі. Але вона не зробила нічого. Для мене маразм надзвичайно абсолютно. Це дно. Всі там кажуть, що вона вагітна. Але яке це має відношення до твоєї позиції, до твоєї свідомості?"",- каже Mamarika.

Ще більше співачку обурило абсурдні виправдання Тодоренко про те, що у них з Владом Топаловим "не в усьому збігаються позиції", а політичні розмови руйнують їх сім'ю.

"Ти особистість, ти хто? Вона постійно говорила, що вона така незалежна, заробляє ... що значить "я не можу піти наперекір своєму чоловікові"? Це тупо, дивно в наш час таке в слух говорити. Що це за внутрішній сімейний патріархат?",- не розуміє співачка.

"Ти дурна, просто дурна. Не з ким говорити. Сиди там, і не дай Бог на цю землю нога твоя ступить. Вона буде тобі обпалювати ноги. І твої діти, і твої чоловіки – сидіть там, і нехай буде так. Амінь", - емоційно заявила Mamarika.

Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що перед другою вагітністю вона пережила викидень, який стався в результаті падіння під час зйомок. Тому до другої вагітності вона ставилася дуже дбайливо.

Частково саме цим вона пояснює своє завзяте мовчання про війну в Україні: Тодоренко до останнього залишалася в Росії і підтримувала пропутінські погляди свого чоловіка - російського співака Влада Топалова. Лише за пару тижнів до пологів вона втекла з РФ, щоб "зберегти життя всередині себе".

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