Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

Польський актор / Akpa

У Польщі помер актор і танцюрист українського походження Жора Корольов. Він був учасником польського шоу Танці з зірками.

Про це стало відомо зі сторінки Instagram його партнерки з танців Евеліни Батор, повідомляє Yavp.pl.

У день смерті Корольов був зайнятий, повинен був йти на тренування. Вдома йому стало погано, де і знайшла його подруга.

Незважаючи на виклик швидкої допомоги та реанімаційні заходи, допомогти чоловікові не вдалося.

Повідомляється, що танцюристу було 34 роки, через що він помер точно невідомо.

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За попередніми даними, причиною смерті могло стати запалення серцевого м'яза.

Довідка: Жора Корольов народився 6 жовтня 1987 в Одесі. Займатися танцями почав у 8 років. У 15 років виїхав до Німеччини, звідки в 2003 році переїхав до Польщі.

Корольов представляв вищий міжнародний клас S з латиноамериканських і стандартних танців. Знявся в Танцях з зірками на TVN (2007-2008) і в Танцях з зірками на Polsat (2016-2017).

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Крім успіху в танцях, Жору можна було побачити в популярних серіалах "Egzamin z życia" або "Pierwsza miłość", в програмі" Jak oni śpiewają", у фільмі" Kochaj i dance" і в серіалах "Niania" та "Ojciec Mateusz".

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