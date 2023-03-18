Різні погляди на війну: Джеджула припинив спілкування з сином від Дімопулос

Джеджула розірвав всі стосунки з сином, так як він не усвідомлює те, що сталося в Україні.

Андрій Джеджула / Instagram

Український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула зробив несподіване зізнання, яке стосується його стосунків з сином, якому йому народила блогер і танцюрист Санта Дімопулос.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю "ЖВЛ". Виявилося, що Джеджула розірвав всі стосунки з сином, так як той не усвідомлює те, що сталося в Україні (війна - авт.).

"Ніхто зі мною не радився жодного разу. У мене є своя думка з цього приводу. Є багато людей, які тут знаходяться, в Україні. Вони не говорять про своє важке життя. Є люди за кордоном, але вони не показують фотографії з дорогих пляжів. Живуть реальним життям", - заявив ведучий, маючи на увазі те, що обидві його колишні не радилися з ним, коли вивозили дітей за кордон.

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Андрій Джеджула / Скріншот

За словами Джеджули, стосунки з сином зараз на паузі.

Син Джеджули і Дімопулос / скріншот

"Зараз деякий час не зідзвонююся з сином. У нас є принципові розбіжності з деяких питань політичного характеру. Я йому нагадую просто, що вони з мамою виїхали майже в перший день повномасштабної війни. І вони навіть не уявляють, що таке жити тут", – прокоментував шоумен Джеджула.

Нагадаємо, раніше Дімопулос висловилася з приводу запроданки Ані Лорак.

"Якщо я не відповідаю, значить я про неї не думаю. Я вважаю за краще думати про благородних, гідних, інтелектуально розвинених, мудрих людей, зі своєю думкою, позицією. Сильних, яскравих особистостей, з яких можна брати приклад. Про порожнечу краще не думати, адже наші думки - це невидимі цеглинки нашого буття", - пише світська левиця.

Раніше також українська співачка і модель Санта Дімопулос, яка нещодавно потрапила в скандал, виправдалася за публікацію своїх розваг на день пам'ять жертв Голодомору.

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