"Розправ крила і лети": Леблан та Кокс зворушливо звернулися до покійного Перрі

Метт Леблан і Кортні Кокс знайшли в собі сили "відпустити" актора, та поділилися спогадами, від яких серця фанатів обливаються кров'ю.

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Кортні Кокс та Метт Леблан попрощалися з Меттью Перрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial, instagram.com/mleblanc

Смерть американсько-канадського актора Меттью Перрі глибоко поранила мільйони шанувальників по всьому світу. Його близькі також поки відмовляються вірити, що артиста більше немає в живих.

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер, з якими Перрі грав у культовому серіалі "Друзі", теж глибоко сумують разом з іншими. Поки що Кудроу, Швіммер та Еністон мовчать, а Джен, за чутками, перебуває у глибокій депресії через смерть друга.

Першими мовчання порушили Кортні Кокс і Метт Леблан: вона грала найбільше кохання і дружину Чендлера Бінга, а він - його кращого друга. Актори в соціальних мережах написали останнє прощальне слово Перрі.

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Кокс опублікувала фрагмент зі зйомок, де у її з Перрі персонажів тільки зав'язувався роман. Вона розповіла, що Меттью на майданчику часто і легко імпровізував, і охоче ділився жартами з іншими. Так сталося і цього разу.

"Я так вдячна за кожну хвилину, проведену з тобою, Метті, і я сумую за тобою кожен день. Коли працюєш з кимось так тісно, як я з Меттью, є тисячі моментів, якими хочеться поділитися. ... У цій сцені, перш ніж ми почали зніматися, він прошепотів мені кумедну фразу. Він часто робив подібні речі. Він був смішним і добрим", - пише Кокс.

Метт Леблан у свою чергу показав серію фотографій з покійним другом - зі зйомок та з життя. Він розповів, що хоч і прощається з братом з важким серцем, він радий, що Перрі тепер вільний.

І додав жарт, який Меттью неодмінно оцінивби: "Меттью, з важким серцем я прощаюся. Чесно кажучи, час, який ми провели разом, є одним з найулюбленіших періодів мого життя. Для мене було честю ділити з тобою сцену та назвати тебе своїм другом. Я завжди буду посміхатися, коли думаю про тебе, і ніколи тебе не забуду. Ніколи. Розправ крила і лети, брате, нарешті ти вільний. Сильно люблю тебе. І думаю, ти можеш залишити собі ті 20 баксів, які ти мені винен".

Раніше весь головний акторський склад серіалу "Друзі" зробив заяву про смерть Меттью Перрі. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер вийшли на зв'язок лише для того, щоб попросити шанувальників про час, щоб як слід оплакати близького друга.

Також, всього через кілька годин після того, як стало відомо про смерть Меттью Перрі, фанати виявили моторошний збіг. Він наштовхнув багатьох на думку, що актор передбачив власний кінець.

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