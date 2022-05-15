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Симоньян пожартувала про перемогу України на Євробаченні - в мережі її опустили з небес на землю

15 травня 2022, 17:31

Журналістці вже запропонували роботу на Євробаченні-2023 в Україні.

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Маргарита Симоньян прокоментувала перемогу України в Євробаченні-2022 / Колаж

Проросійська журналістка Маргарита Симоньян вирішила прокоментувати перемогу України на Євробаченні-2022 Турині.

Не залишивши імперіалістичні замашки правлячої верхівки рф, пропагандистка припускає, що Євробачення буде проходити в наступному році в Росії.

Від цьому вона заявила на своїй сторінці в Twitter. У коментарях Симоньян швидко нагадали, що як Україна здобула перемогу на міжнародному пісенному конкурсі, так за українським народом буде перемога над рф.

Також її підкололи, що наступного року їй доведеться шукати роботу на українському телебаченні, і їй сильно пощастить, якщо їй дозволять коментувати Євробачення-2023:

"Хіба що Бобровидение".

"Через рік ти будеш давати свідчення цілодобово".

"Наступний рік: "Як гарно заспівали наші фіналісти, це просто чудово", - заявила Симоньян".

"Нічого що починаєте на "Євро" у вас в країні вже не буде".

"Ні, падаль, на наступному Євробаченні в Києві ти будеш торгувати чурчхелою, в тюремній робі".

"Росія вже наступного року увійде до складу України?"

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Раніше українська телеведуча Катя Осадча розпікла Симоньян за заклик до ядерної війни і особистий рай для росіян.

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