П'яного Ніколаса Кейджа прийняли за безхатька і вигнали з ресторану

Ніколас Кейдж / ua.depositphotos.com

Легендарного голлівудського актора Ніколаса Кейджа (володаря премії Оскар за роль у фільмі "Залишаючи Лас-Вегас") вигнали з ресторану в цьому місті – мовляв, артист був сильно п'яний.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun. За даними журналістів, босий Кейдж в леопардових штанях спершу намагався спілкуватися з попросила його піти співробітницею ресторану. Пізніше артиста випровадив на вулицю темношкірий охоронець. 57-річний Кейдж спробував повернутися в заклад, проте його зупинили в дверях і не пустили в заклад.

Свідки інциденту заявили, що п'яного Кейджа просто не впізнали і переплутали з безхатьком. За словами співробітників ресторану, перед інцидентом актор нібито замовляв порції дорогого віскі і чарки з текілою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Ніколас Кейдж виступить в ролі ведучого і за участю своїх гостей — коміків, істориків, а також експертів в області етимології та лексикології — пояснить, як з'явилися різні лайки в новому серіалі на сервісі Netflix.

У шоу буде шість серій, кожну з яких цілком присвятять одному з декількох найпоширеніших лайливих слів в англійській мові.