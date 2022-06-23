Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" російських окупантів / ua.depositphotos.com

Скандально відомий своєю підтримкою диктатора Путіна і бойовиків на Донбасі російський актор Михайло Пореченков назвав російських окупантів, які зараз катують і вбивають українців ‒ "кращими людьми країни". Відповідний Відеоролик опублікував портал "Громадська служба новин".

"Ви найголовніші, кращі люди цієї країни – зараз і на всі віки. Спасибі вам за те, що ви робите, і низький уклін від нас, простих цивільних лопухів", – сказав Пореченков, відвідуючи у військовому госпіталі в Бєлгородській області поранених агресорів.

До слова, сам Пореченков багато років підтримує криваву політику Путіна ще з весни 2014 року - анексії Криму і початку війни на Донбасі. Восени того ж року він "прославився" своїм візитом до терористів в Донецький аеропорт. Тоді Пореченков схопився за гашетку кулемета і стріляв по українських позиціях.

читайте також"Гавкати свою Батьківщину - це зрадити свою матір": путініст Газманов "рве сорочку" за Росію

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (яка була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський петербург", в якому Пєвцов колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

Інші новини: