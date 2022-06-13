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"Це зрадники!": сміливі вчинки Макаревича і Гребенщикова довели путініста Газманова до істерики

13 червня 2022, 10:25

Російські артисти не бояться говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

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Сміливі вчинки Макаревича і Гребенщикова довели путініста Газманова до істерики / facebook.com/makarevichav, скріншот

Російських артистів, які не бояться говорити правду про війну в Україні і засуджують режим Путіна, стає все більше, але і критика в їхній бік зростає.

Так, черговими "жертвами" любителя путінського режиму Олега Газманова стали артисти Андрій Макаревич і Борис Гребенщиков.

У коментарі російським ЗМІ співак різко висловився про своїх колег.

"Є два моменти: одні просто їдуть, а інші їдуть і починають звідти гадити. В принципі, і до тих, і до інших погано ставлюся, особливо до тих, хто паскудить. Це зрадники, люди, які зрадили свою країну, своїх батьків, своє коріння... деяких точно не пробачу. Макаревича, наприклад, Гребенщикова. Це просто зрадники. Як їх можна пробачити? Ну як?!",- заявив співак.

читайте також"Твоя країна воює, а ти українець": Гребенщикова в Росії записали в УкраїнціРаньше Газманов "накинувся" на Чулпан Хаматову, яка зізналася, що розчарувалася в президенті Володимирі Путіні, хоча раніше за нього агітувала і заявляла про підтримку.

70-річний Газманов в коментарі російським ЗМІ вважає її висловлювання "гидкими".

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