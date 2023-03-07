"Путін не божевільний": Познер вперше висловився про війну в Україні

Журналіст Володимир Познер у кращих традиціях пропаганди назвав причину вторгнення РФ в Україну.

Володимир Познер, Володимир Путін / скріншот YouTube

Російський журналіст Володимир Познер повторив тезу Кремля про те, що Росія нібито була змушена вторгнуться в Україну.

Під час онлайн-зустрічі американського Ubiquity University, присвяченої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну журналіст заявив, що Путін вирішив почати війну ще 30 років тому.

"Чому Путін зробив це (війну - ред.)? Яка мотивація у нього була? Я чув просту відповідь - він божевільний. Але це не серйозна відповідь. Президента Путіна можна назвати як завгодно, але не божевільним. Він точно не мій герой, але він не божевільний. То в чому його причини? Чому він зробив цей крок? Я думаю, що все почалося близько 30 років тому, коли зник Радянський Союз", - відповів Познер.

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Також журналіст заявив, що незважаючи на розпад СРСР, НАТО продовжувало існувати, хоча спочатку альянс створювався для захисту Європи від загрози з боку Радянського Союзу.

"І вашим, і нашим"

В той же час Познер пройшовся по пропагандистах Кремля.

"Мені дуже соромно за представників моєї професії, мені соромно за те, що вони роблять. Я не повинен цього говорити, але скажу. Я атеїст, але якщо є пекло, то багато журналістів туди потраплять", - заявив журналіст, але уточнив, що в США нібито така ж ситуація, як і в Росії.

Нагадаємо, раніше Познер все-таки зробив політичну заяву в особистій бесіді з одним з російських депутатів Іллею Яшиним. На своїй сторінці в Twitter чиновник опублікував фрагмент з їх з Володимиром Володимировичем розмови: "зустрів у Театрі на Бронній Володимира Познера. Діалог був лаконічним. - Володимир Володимирович, Добрий вечір! - Здрастуйте! - З нетерпінням чекаю, коли ви скажете щось проти війни. – Чекайте..."

У коментарях до посту Познера дорікали в боягузтві, мовляв, чекає старий ведучий, хто переможе у війні, щоб зайняти сторону зручніше і безпечніше, адже всі, хто мав свою думку, давно його висловив.

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