Психологиня Наталія Холоденко потрапила в ДТП у Монако

Популярна українська психологиня Наталія Холоденко з початку повномасштабної війни в Україні живе разом із сином за кордоном. Останнім часом вона осіла в Монако.
У своєму блозі в Instagram психологиня не тільки дає професійні поради, а й розповідає підписникам про своє життя. Так нещодавно стало відомо, що вона потрапила в аварію.
Про це Холоденко розповіла на відео, знятому в одному з поліцейських відділків Монако. В автомобіль, за кермом якого був особистий водій Наталії, "влетів" мотоцикліст. Машина зазнала пошкоджень, але ні психологиня, ні її син не постраждали від зіткнення. Травму, ймовірно, отримав водій мотоцикла, який спровокував ДТП.
Незважаючи на всю неприємність ситуації, Наталія Холоденко оцінила її, як пізнавальний досвід. "У нас трапилася ДТП. В нас врізався мотоцикл, розбив мені фари, які я вчора змінила по страховці. Все добре, але це було цікаво", - розповіла вона.
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