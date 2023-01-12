"Психічно хворі і фашисти": Гребенщіков жорстко вилаяв росіян-фанатів війни

Легендарний російський гітарист і автор-пісень (фронтмен групи "Акваріум") Борис Гребенщіков перестав ходити навколо та навколо і прямо назвав в інтерв'ю ізраїльським журналістам фашистами росіян, які підтримують війну, розв'язану Путіним проти українців.
"Це і є фашизм - знищення однієї нації іншій за національно-культурною ознакою. Ті, хто підтримує цю війну - психічно хворі, але вони володіють владою, тому вони можуть розчавити танками, знищити, посадити в тюрми, розстріляти будь - яку людину, яку вони зустрінуть на вулиці", - сказав Гребенщіков.
Зі зрозумілих причин, прямі і чесні слова музиканта викликали бурхливу лють у путінських поплічників. Наприклад, депутат Держдуми Султан Хамзаев заявив, що направить до Слідчого комітету запит з проханням перевірити висловлювання музиканта Бориса Гребенщікова. І хоче, щоб російські опричники "пришили" БГ "дискредитацію Збройних сил РФ, сприяння тероризму і екстремізм".
Нагадаємо, раніше легендарний рок-музикант і фронтмен колективу "Машина часу" Андрій Макаревич, який засудив повномасштабне російське військове вторгнення в Україну записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів.
Музикант опублікував в мережі чорно-біле відео, в якому а ‒ капела виконує пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати - просто як гарматне м'ясо.
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