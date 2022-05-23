"Торгують честю, щоб догодити неосудному правителю": Гребенщиков вилаяв артистів-фанатів Путіна

Борис Гребенщиков і Микола Басков / Колаж Фото УНІАН

Легендарний російський рок-музикант і фронтмен групи "Акваріум" Борис Гребенщиков назвав напад РФ на Україну імперськими замашками і діями хворої людини. Про це Гребенщиков розповів в інтерв'ю ізраїльському "Дев'ятому каналу".

"Росія варварськи, жахливо, непристойно напала на Україну. Весь світ мовчить, стоїть осторонь і нервово курить. Мені здається непристойним, що одна країна знищує іншу, а весь світ мовчить", — говорить Гребенщиков.

Все, що нині відбувається в РФ, музикант вважає фашизмом.

"Знищення однієї нації іншої за ознакою національної приналежності - це фашизм. Грубо кажучи: якщо ти живеш на цій території-ми тебе знищимо. А ніхто не має права відбирати це право", — сказав рок-музикант.

На його думку, тільки психічно хвора людина може розв'язати настільки жахливу війну.

"Якщо при владі знаходяться люди, божевільні і хворі, психічно хворі, то весь народ, натхненний телевізором, буде підлаштовуватися під них, щоб отримати від них гроші та інші блага. Люди торгують честю, совістю і всім іншим, щоб догодити неосудному правителю", — сказав Гребенщиков.

Музикант вважає, що ситуації в Україні не достатньо приділяють уваги у світі. І саме тому він дає концерти, кошти від продажу яких йдуть на потреби України та українських біженців.

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Нагадаємо, раніше легендарний рок-музикант і фронтмен колективу "Машина часу" Макаревич Андрій Макаревич, який засудив повномасштабне російське військове вторгнення в Україну записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів.

Музикант опублікував в мережі чорно-біле відео, в якому а‒-капела виконує пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдат и- просто як гарматне м'ясо.

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