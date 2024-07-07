"Псіханула": Даша Астаф'єва здивувала зміною іміджу

Українська співачка, модель і волонтер Даша Астаф'єва за свою кар'єру змінила безліч образів. При цьому артистці завжди вдається зберігати свій особливий шарм.
Ймовірно, через це Астаф'єва і не проти сміливих експериментів із зовнішністю. Так на свіжих фото в Instagram вона з'явилася з новою стрижкою: обрізала волосся до плечей і зробила прямий чубчик вище брів.
Шанувальники були здивовані перевтіленням, хоча і сприйняли новий образ артистки прихильно. Дашу буквально засипали компліментами.
Відповідаючи на добрі слова на свою адресу в коментарях, Астаф'єва зізналася, як у неї взагалі з'явився чубчик. Артистка зазначила, що вона "псіханула", що призвело до таких змін.
Хто така Даша Астаф'єва?
Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".
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