"Псіханула": Даша Астаф'єва здивувала зміною іміджу

Артистка зважилася на екстремальний експеримент із зачіскою.

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Даша Астаф'єва новини - у Астаф'євої новий образ / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Українська співачка, модель і волонтер Даша Астаф'єва за свою кар'єру змінила безліч образів. При цьому артистці завжди вдається зберігати свій особливий шарм.

Ймовірно, через це Астаф'єва і не проти сміливих експериментів із зовнішністю. Так на свіжих фото в Instagram вона з'явилася з новою стрижкою: обрізала волосся до плечей і зробила прямий чубчик вище брів.

Шанувальники були здивовані перевтіленням, хоча і сприйняли новий образ артистки прихильно. Дашу буквально засипали компліментами.

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Відповідаючи на добрі слова на свою адресу в коментарях, Астаф'єва зізналася, як у неї взагалі з'явився чубчик. Артистка зазначила, що вона "псіханула", що призвело до таких змін.

Даша Астаф'єва новини - у Астаф'євої новий образ / instagram.com/da_astafieva

Хто така Даша Астаф'єва? Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

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