Просто не впізнати: бородата переможниця Євробачення Кончіта Вурст змінилася до невпізнання

Кончіта Вурст / instagram.com/conchitawurst

Епатажна переможниця 59-го пісенного конкурсу Євробачення Кончіта Вурст наробила шуму своєю зовнішністю у всьому світі.

Після перемоги в пісенному конкурсі її зовнішній вигляд обговорювали всі. Вже сім років минуло з того моменту, як Кончіта Вурст виграла Євробачення, і за цей час з бородатою виконавицею відбулися значні зміни.

Від скандальної Кончіти не залишилося і сліду. Як пише The Voice, австралійський співак повернув своє ім'я Том, відмовився від тонни косметики, накладних вій і довгого волосся.

Ось тільки борода і епатажні образи як і раніше залишилися в житті виконавця.

Хоч артист і продовжує шокувати публіку своїми жіночими нарядами.

Підтримка України

Варто відзначити, що Кончіта Вурст підтримала Україну на благодійному телемарафоні Embrace Ukraine.

"Я думаю, якщо ви вірите в цінності Європейського Союзу, то ви, безумовно, повинні бути частиною цього союзу. Тому сподіваюся, що Україна дуже скоро до нас приєднається. Підтримуйте Україну вашими донатами. Давайте разом обіймати Україну, адже вона встане з попелу, як Фенікс!",- сказала виконавиця під час участі в концерті.

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