Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянство

Чоловік Алли Пугачової розповів, де його сім'я змогла знайти принципи та цінності, які резонують з їх власними.

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Максим Галкін розповів про новий паспорт і громадянство / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Комік Максим Галкін разом з родиною прийняв рішення не залишати Ізраїль через військові дії. З лютого 2022 року вони називають цю країну своїм домом, і готові підтримати її у важкі часи.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Від імені своєї сім'ї Галкін заявив про те, що він гордий бути частиною єврейського співтовариства, і не буде бігти від небезпеки, тому що там "патріотизм - поняття не штучне, воно йде з глибини сердець мільйонів ізраїльтян".

Також артист розповів, що і він, і його сім'я мають паспорти Європейського Союзу вже багато років. Тому осісти вони могли в будь-який з 27 країн ЄС, але обрали Ізраїль, який подарував їм почуття дому.

"Ми вже багато років громадяни Європейського Союзу. У нас є європейські паспорти, і ми можемо в будь-який момент жити в одній з 27 прекрасних цивілізованих європейських країн без проблем. Але ми обрали Ізраїль, тому що я дуже люблю цю країну. Тому що тут спокійно. Тому що ми з Аллою відчуваємо себе тут своїми, не чужими", - розповів Галкін.

До слова, в країні-окупанті за законом можна мати подвійне, потрійне і більше громадянство. Тому достеменно не відомо, чи означає паспорт ЄС те, що Галкін і Пугачова відмовилися від громадянства рф.

Дивіться відеозвернення Максима Галкіна:

Раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Пізніше росЗМІ стали поширювати чутки про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, та навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечує.

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