Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянство

Комік Максим Галкін разом з родиною прийняв рішення не залишати Ізраїль через військові дії. З лютого 2022 року вони називають цю країну своїм домом, і готові підтримати її у важкі часи.
Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Від імені своєї сім'ї Галкін заявив про те, що він гордий бути частиною єврейського співтовариства, і не буде бігти від небезпеки, тому що там "патріотизм - поняття не штучне, воно йде з глибини сердець мільйонів ізраїльтян".
Також артист розповів, що і він, і його сім'я мають паспорти Європейського Союзу вже багато років. Тому осісти вони могли в будь-який з 27 країн ЄС, але обрали Ізраїль, який подарував їм почуття дому.
"Ми вже багато років громадяни Європейського Союзу. У нас є європейські паспорти, і ми можемо в будь-який момент жити в одній з 27 прекрасних цивілізованих європейських країн без проблем. Але ми обрали Ізраїль, тому що я дуже люблю цю країну. Тому що тут спокійно. Тому що ми з Аллою відчуваємо себе тут своїми, не чужими", - розповів Галкін.
До слова, в країні-окупанті за законом можна мати подвійне, потрійне і більше громадянство. Тому достеменно не відомо, чи означає паспорт ЄС те, що Галкін і Пугачова відмовилися від громадянства рф.
Дивіться відеозвернення Максима Галкіна:
Раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.
Пізніше росЗМІ стали поширювати чутки про те, що Пугачова і Галкін тікають від війни, та навіть опублікували фото з аеропорту, на якому нібито зображена сім'я артистів. Комік це заперечує.
Інші новини про Максима Галкіна і Аллу Пугачову:
- Максим Галкін висміяв "отсосєдова", який "поховав" його кар'єру
- Ліза і Гаррі не від Галкіна: батьком дітей Пугачової виявився її фаворит-росЗМІ
- Пугачова і Галкін відмовилися давати інтерв'ю українській ведучій - вона відповіла