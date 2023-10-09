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"Горджуся, що я єврей": Галкін сказав, чи збирається тікати з Пугачовою з Ізраїлю

Альона Вороніна
9 жовтня 2023, 11:57 оновлено 9 жовтня, 12:01
За словами коміка, який з Пугачовою і дітьми опинився в епіцентрі бойових дій в Тель-Авіві, він не піде воювати, але по-іншому буде підтримувати ізраїльтян.
Максим Галкин
Галкін сказав, чи збирається тікати з Пугачовою з Ізраїлю/ колаж: Главред, фото: Instagram Галкин, скрін

Російський комік Максим Галкін, який разом зі співачкою Аллою Пугачовою і двома дітьми перебуває у Тель-Авіві, заявив, що не збирається тікати з охопленого війною Ізраїлю. За його словами, вони з сім’єю хочуть залишитися і підтримати ізраїльтян.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував вранці 9 жовтня на своїй сторінці в Instagram. Комік наголосив, що у них є можливість покинути країну, але вони не хочуть цього робити.

Галкін пояснив, що вони з сім’єю раніше переїхали з країни-агресорки Росії до Ізраїлю, тому що вони комфортно себе почувають у цій країні, їм там завжди було спокійно і вони відчувають себе там своїми, а не чужими.

відео дня

"Я єврей по мамі, це частина мене, тому ми обрали Ізраїль. І жодної хвилини про це не шкодували. І в ці важкі гіркі для Ізраїлю хвилини ми тут, і навіть не розглядали можливості кудись поїхати. Хоча вона є – аеропорт Бен-Гуріон відкритий, туди не всі авіакомпанії літають, багато хто боїться. Але "Ель Аль" продовжує літати, й інші авіакомпанії на свій страх і ризик продовжують літати, тому полетіти можна. Але ми не летимо", – зазначив Максим Галкін.

Він наголосив, що вони хочуть підтримати ізраїльтян у важкий час.

"Ми з Аллою, наші діти, ми хочемо підтримати ізраїльський народ у цю важку хвилину, це велике горе. І звісно ми пишаємося тим, що ми тепер маємо стосунок до такої нації, до держави, у якій патріотизм – це поняття не штучне, воно йде з глибини сердець мільйонів ізраїльтян", – сказав комік.

Також він відповів усім коментаторам, які запитували у нього в соцмережах, чому він не іде захищати Ізраїль, якщо так його любить. Галкін зазначив, що він буде підтримувати країну іншими способами.

"Ті хто питає, чому я не на фронті тут, я можу сказати: якби я служив в армії Ізраїля, і були б хоч-якісь підстави, щоб я міг зараз піти захищати Ізраїль, я б пішов. Але у мене є можливість по-іншому підтримати країну – я піду здавати кров, я буду допомагати. Я думаю, що ізраїльтянам, які говорять російською, важливо, що ми сьогодні з Аллою тут", – сказав він.

Галкін і Пугачова у Тель-Авіві

Нагадаємо, у перший день нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Галкін і Пугачова, які вже тривалий час проживають у Тель-Авіві після втечі з Росії, якийсь час не виходили на зв’язок, а росіяни почали зловтішатися з них.

Після цього у соцмережах Галкін розповів, як переживає атаку на Ізраїль. Комік вийшов на зв’язок на своїй сторінці в Instagram, де коротко позначив свою позицію щодо ситуації. Він зазначив, що вони з сім’єю прокинулися від сирен повітряної тривоги.

Ввечері 8 жовтня з’явилася інформація, що нібито Галкіна і Пугачову помітили в аеропорту Ізраїлю Бен-Гуріон. Фото розлетілося у мережі.

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Алла Пугачова Максим Галкин Ізраїль новини Ізраїлю
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