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Пропаганда не годує: путініст Лепс поскаржився на борги і злидні

Анна Підгорна
18 липня 2023, 02:35
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Російські рублі Григорія Лепса, який звик жити на широку ногу, не влаштовують.
Григорій Лепс
Григорій Лепс скаржиться на безгрошів'я та мріє про долари / instagram.com/gvleps

Російський співак, затятий шанувальник війни в Україні та директора країни-окупанта Григорій Лепс нещодавно відзначив День народження. Вже не першої свіжості артист, якому приписують зловживання алкоголем, росЗМІ розповів, про що мріє.

Виявилося, що головною мрією 61-річного путініста є позбавлення від боргів - незважаючи на щільний, за його твердженнями, концертний графік, та активне підспівування пропаганді, коштів Лепсу явно не вистачає.

Також він натякнув, що боргів у нього більше, ніж накопичень, і для щастя йому не вистачає досить кругленької суми грошей. До слова, питанню про фінанси він був не радий.

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"Роздати борги і заробити ще мільйонів сто доларів", - різко відповів журналістам артист на мілині.

Варто відзначити, що мріє він про американські долари, а не про криваву дерев'яну валюту, яка щасливим, судячи з усього, Лепса абсолютно не робить.

Раньше Лепс і Басков пообіцяли платити "Радянській" Армії за "Леопарди" - артисти-путіністи вже втрачають надію хоч якось мотивувати армію країни-окупанта вмирати за амбіції диктатора.

Також путініст Лепс намагається зробити зі своєї безталанної дочки зірку, що у нього виходить не з великими успіхами - спадкоємиці з гучним ім'ям явно не вистачає таланту.

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