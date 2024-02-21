"Прогресуюча форма": молода російська співачка оголосила, що кидає сцену через важку хворобу

Російська актриса більше не може виступати через сильні болі.

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Співачка мучиться від сильних болів / Колаж Главред, фото Instagram / _zivert

Російська співачка, яка виступає під псевдонімом Zivert, записала відео звернення до шанувальників.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, артистка розповіла, що змушена скасувати концерти у зв'язку з погіршенням стану.

"Хлопці, ви все добре знаєте про мої проблеми зі здоров'ям, які почалися майже півтора роки тому, через які були скасування і перенесення моєї діяльності. І сталося так, що ці проблеми повернулися в моє життя знову, тільки тепер вони знайшли дуже прогресуючу форму", - повідомила вона.

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За її словами, на якийсь час їй ставало краще після написання альбому, і їй здавалося, що справа життя її витягне. "Але я періодично лише підлікувала якісь наслідки, але так і не вдалося з'ясувати причину", — говорила Zivert.

Співачка також додає, що остання крапля трапилася на недавньому концерті в Калінінграді, коли їй довелося виходити на сцену під дією сильних препаратів.

"Вийшла на сцену і відпрацювала сольник, після чого зі страшними болями поверталася в Москву. Далі лікарями моєї команди і мною було прийнято непросте рішення категорично заборонити мені будь — яке сильне фізичне навантаження і як наслідок всі мої майбутні концерти і корпоративи в містах",-розповіла 33-річна зірка.

Відзначимо, що артистка не розкрила, про яку хворобу йдеться. Однак у 2020 році вона скаржилася на загин жовчного міхура, у 2023-му - на проблеми з шиєю, яку защемляло так, що почалися панічні атаки.

Нагадаємо, раніше п'яного пропутінського співака Діму Білана зняли на концерті в Казахстані - артист на сцені невиразно бурмотів і співав, забуваючи слова і не потрапляючи в ноти.

Главред повідомляв, що на співачку-зрадницю Анну Asti після "голої" вечірки Івлєєвої подали до суду з позовом на чверть мільйоназа порушення авторських прав.

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