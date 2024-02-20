На зрадницю Анну Asti подали до суду з позовом на чверть мільйона

Після голої вечірки невдачі так і сиплються на голову мовчунки.

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Анна Asti постане перед судом / колаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Співачка-зрадниця Анна Asti (справжнє ім'я - Анна Дзюба) отримує від Всесвіту покарання за своє мовчання про війну в Україні - спершу її чекало скасування за участь у "голій" вечірці Насті Івлєєвої, тепер на горе-артистку подали до суду.

Новина про це з'явилася в росЗМІ. Компанія "Неформат", якій належать авторські права на багато хітів країни на болотах, подала позов на музичний лейбл" Фенікс", половиною якого володіє Анна Асті. Позивач вимагає стягнення в розмірі 612 тис.рублів (приблизно 254 тис. гривень - прим. редактора).

Варто відзначити, що" Неформат " вже була учасником кількох гучних судових процесів. Зокрема йдеться про стягнення несплачених роялті та порушення авторських прав. Наприклад, у 2020 році вони подали до суду на популярне в країні-окупанті ток-шоу за незаконне використання в ефірі фрагментів кліпів групи Тату "Я сошла с ума" і "Нас не догонят", права на які належать "Неформату".

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Поки точно невідомо що саме закидають Анні Асті та її лейблу, але журналісти країни-агресора припускають, що і в цьому випадку мова йде про порушення авторських прав з боку артистки.

Анна Asti постане перед судом / t.me/iamhronik

Раніше п'яного пропутінського співака Діму Білана зняли на концерті в Казахстані - артист на сцені невиразно бурмотів і співав, забуваючи слова і не потрапляючи в ноти.

Також стало відомо, що російського актора Олексія Паніна заарештували в РФ за критику кремля і підтримку України. Півроку тому його вже оголошували в розшук, що невимовно веселить артиста.

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