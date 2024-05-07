Продюсер-путініст "Землян" відмовився платити за "підбиті" танки Abrams

Влітку минулого року путініст і продюсер "Землян" Володимир Кисельов обіцяв виплачувати окупантам гроші за підбиту західну техніку. Але слова не дотримав.

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Продюсер "Землян" Володимир Кисельов відмовився платити за "підбиті" танки "Abrams" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Володимир Кисельов - скандальний продюсер радянської псевдорок-групи "Земляне", незважаючи на свою обіцянку, відмовився виплачувати солдату країни-агресора РФ гроші за нібито підбиті ним американські танки Abrams, які використовують бійці ЗСУ. Про це повідомляє російський портал NEFT.

Там повідомляють, що персонаж із Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО) нібито зміг за ніч "підбити два танки Abrams". Після чого журналісти видання звернулися до представників Кисельова з питанням - коли будуть виплати.

У результаті, у відділі з комунікацій у коментарі журналістам заявили, що Кисельов у своїй пропагандистській заяві говорив про винагороду тільки за підбиття німецьких танків Leopard, а про Abrams нібито не було домовленості.

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І це попри те, що досі в Мережі є відео, на якому Кисельов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні минулого року обіцяє премії і за Leopard, і за Abrams.

Сам Кисельов ситуацію коментує максимально туманно.

"Ось ви, колеги, і ваші колеги-журналісти є перешкодою, на жаль, для того, щоб такі герої отримували якомога більше заохочення. Замість того, щоб привертати до цього увагу і підтримати Лепса, підтримати Баскова, підтримати "Землян", підтримати Кисельова в його ініціативі, ви влаштовуєте цьому перешкоду з формулюваннями, що це особистий піар або це піар тільки певних людей. А ми ж розраховували з вашою допомогою залучити сюди більше зірок", - цитують журналісти Володимира Кисельова.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом зі збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту в разі підбиття танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовували 105-мм нарізну танкову гармату M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовують 120 мм гладкоствольну танкову гармату M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині башти гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Які гроші обіцяли артисти-путіністи за підбиті танки

У червні 2023 року путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки що жодних виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом із "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

заява лідера гурту "Земляне",

"Ми переможці та лауреати премії РУТВ. Свій грошовий еквівалент у розмірі одного мільйона рублів кожен передаємо нашим бійцям, які перебувають на лінії зіткнення. Кожен підбитий, кожен завойований танк Leopard і Abrams ми будемо преміювати спільно з Міністерством оборони".

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