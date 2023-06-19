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Лепс позбувся грошей після того, як пообіцяв платити окупантам за підбиті танки

Дмитро Відоменко
19 червня 2023, 15:03 оновлено 19 червня, 15:08
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Співак-путініст Григорій Лепс, який підтримує тероризм РФ в Україні, зіткнувся з наслідками своїх провоєнних висловлювань.
Лепс, долари
Путіністу Лепсу скасували концерт у Казахстані / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Скандально відомий співак-путініст Григорій Лепс після обіцянок платити російським окупантам по 1 млн рублів за кожен підбитий танк Leopard, зіткнувся з тим, що втратив можливість заробити на своєму концерті. Про це повідомили місцеві журналісти сайту КазТАГ.

Виступ лісу мав відбутися в казахстанському місті Конаєв.

"Компанія Makao Luxury Village Resort, що надала свій концертний майданчик для організації виступу Григорія Лепса, вирішила розірвати договір з організаторами концерту в односторонньому порядку", – заявили місцеві журналісти.

Вони і припустили, що тиснули на компанію саме негативно налаштовані проти артиста жителі Конаєва, адже компанія Makao Luxury Village Resort спершу прийняла пропозицію провести концерт на їхньому майданчику.

Журналісти також відзначили, що реакція людей тісно пов'язана з недавніми висловлюваннями Лепса проти України.

Що заявили Басков і Лепс

Днями путіністи Микола Басков і Григой Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

Дивіться на відео - "Хто з російських артистів поїхав давати концерти на Донбас":

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Григорій Лепс Микола Басков новини шоу бізнесу
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