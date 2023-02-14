"Продукція м'ясокомбінату": розповнілу Лоліту принизили в Росії

Лоліту Мілявську різко розкритикували за її манеру одягатися.

Лоліта / скріншот YouTube

Лоліту Мілявську у пух і прах рознесли за її манеру зухвало одягатися, незважаючи на вік і фігуру.

Російський телеведучий Олександр Васильєв в ефірі YouTube-каналу "Ок на зв'язку!" розповів, що у них виник конфлікт через зауваження, яке він зробив співачці.

"Вона дуже любила обтягуючі вбрання при вельми корпулентній фігурі, що справляло враження продукції м'ясокомбінату. Це не добре. Я зробив їй зауваження, і вона дуже різко відповіла", - заявив телеведучий.

відео дня

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Нагадаємо, раніше Лоліта висловилася з приводу своєї ідентифікації на російській естраді. Зокрема, виступаючи на концерті в Єкатеринбурзі, Лоліта назвала себе і співака-"путініста" Григорія Лепса "останніми артистами на російській естраді".

Вам може бути цікаво: