УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Продукція м'ясокомбінату": розповнілу Лоліту принизили в Росії

14 лютого 2023, 08:26
Лоліту Мілявську різко розкритикували за її манеру одягатися.
Лоліта
Лоліта / скріншот YouTube

Лоліту Мілявську у пух і прах рознесли за її манеру зухвало одягатися, незважаючи на вік і фігуру.

Російський телеведучий Олександр Васильєв в ефірі YouTube-каналу "Ок на зв'язку!" розповів, що у них виник конфлікт через зауваження, яке він зробив співачці.

"Вона дуже любила обтягуючі вбрання при вельми корпулентній фігурі, що справляло враження продукції м'ясокомбінату. Це не добре. Я зробив їй зауваження, і вона дуже різко відповіла", - заявив телеведучий.

відео дня

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Нагадаємо, раніше Лоліта висловилася з приводу своєї ідентифікації на російській естраді. Зокрема, виступаючи на концерті в Єкатеринбурзі, Лоліта назвала себе і співака-"путініста" Григорія Лепса "останніми артистами на російській естраді".

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:36

Росія провалила наступ на Донбасі, зазнавши величезних втрат: в ISW назвали причину

09:06

Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю вперше з часів СРСР

08:54

Україна може перемогти Росію в цьому році: Ходжес назвав дві умовиВідео

08:48

У НАТО попередили: РФ хоче захопити великий обласний центр УкраїниВідео

08:34

ЗСУ в Бахмуті збили "дуельний" літак Пригожина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:26

"Продукція м'ясокомбінату": розповнілу Лоліту принизили в РосіїВідео

08:19

Коли Україна отримає F-16Погляд

08:02

Навіщо лавровий лист кладуть під подушку: аура, здоров'я і нерви будуть, як канати

08:00

РФ не готова до наступу, Путін і Шойгу брешуть про успіхи під Вугледаром - ISW

Реклама
07:50

Що робити, якщо повістка прийшла на роботу і чи можна від неї відмовитися

07:35

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

07:33

Можемо бити по аеродромах, складах і командних пунктах в Росії: експерт розповів про нову зброю ЗСУВідео

07:12

У боях за Україну загинув відомий вівчар Михайло Кознюк

06:46

США попередили Україну про вирішальний момент у війні, готується новий пакет допомоги - Washington PostВідео

06:08

Росія інтенсифікує ракетні обстріли та атаки дронами: з чим це пов"язаноПогляд

05:05

Як позбутися від конденсату на вікнах: гарантований результат ідеального лайфхакуВідео

04:31

Гороскоп на березень 2023 року для Овнів: чим порадує перший місяць весниВідео

04:05

"Аффлек - щасливчик": Дженніфер Лопес у відвертих мереживах похвалилася "подарунком" для чоловікаВідео

03:45

Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 рокуВідео

03:20

Навіщо засохлий багет миють під холодною водою і загортають у фольгу - унікальний рецепт грінокВідео

Реклама
03:15

"Україна знищить Чорноморський флот РФ": ми можемо отримати потужні ракети Storm Shadow – полковникВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому росіяни на фронті несуть величезні втратиВідео

01:31

"Ось і біленька прийшла": пляшка горілки викликала у Волочкової екстазВідео

00:51

Чому 14 лютого ніколи не виносили сміття: прикмети і що не можна робитиВідео

00:20

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

13 лютого, понеділок
23:54

Небеса захищають від усіх негараздів: володарки яких імен все життя перебувають під крилом янголівВідео

23:40

"Наші партнери вже вирішують це питання": Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та ДонбасВідео

22:52

"Відсидітися не вийде": Лукашенко прокинувся і зробив різкий випад через війну в УкраїніВідео

22:25

Що робити, якщо цибуля проросла: правила зберігання і порятунку диво-овоча з користю для здоров'я

22:21

Потужна підтримка від Польщі: Україні передадуть 60 модернізованих танків Т-72 і 14 "Леопардів"Відео

22:12

В Україні ціни на яйця різко зміняться: чого чекати в найближчі місяціВідео

22:02

Ніжний гігант: колишня дружина Віталія Кличка показала молодшого сина мера Києва

21:19

Йшли в наступ: під Вугледаром ЗСУ знищили величезну колону окупантівВідео

21:17

"З нею намагаються розправиться": російська співачка повідомила про небезпеку для АхеджаковоїВідео

21:07

Щирі, самовіддані та сміливі: під час оборони Бахмута трагічно загинули двоє поліцейськихВідео

20:59

Канада, Франція і США просять своїх громадян негайно покинути Росію і БілорусьВідео

20:10

Несподівано "шарахнуло": російська співачка опинилася в епіцентрі землетрусу в ТуреччиніВідео

20:08

"Ніяких геройських історій про тата-космонавта": Анатолій Анатоліч розповів, як вбили його батька

19:54

"Не тільки звільнення територій, а й посилення ЗСУ": Залужний поділився баченням перемоги УкраїниВідео

19:36

"Путін оголосить новий наступ, коли рухатимуться танки і літаки": політтехнолог пояснив плани КремляВідео

Реклама
19:29

Скільки можна носити домашні тапочки, щоб не захворітиВідео

19:20

Уроки Мінських домовленостей, які не можна забуватиПогляд

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra — перша топова новинка 2023 року новости компании

19:09

Lifecell круто підвищує тарифи: українцям назвали дату і нову цінуВідео

19:00

Як без зайвих зусиль обробити скумбрію на філе: неймовірні трюки на замітку господинямВідео

18:39

Пухкі щічки і широка посмішка: Тіна Кароль показала архівне фото з красенем-братом

18:32

Як зробити, щоб олія не стріляла: надзвичайно простий спосіб назавжди забути про проблему

18:11

"Авіація точно буде": експерт розповів про західну зброю для наступу ЗСУВідео

17:48

Чому 15 лютого не можна класти гроші на стіл: прикмети і що заборонено робити на Стрітення ГосподнєВідео

17:32

Гарантії безпеки для України: в НАТО розкрили ймовірну формулу і терміниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти