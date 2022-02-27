"Закликаю вас зробити те ж саме!": Ахеджакова перевела величезні гроші для ЗСУ

Лія Ахеджакова допомогла грошима української армії / instagram.com/l_akhedzhakova/

Радянська і російська актриса Лія Ахеджакова в черговий раз підтримала Україну. Вона направила гроші на потреби української армії.

На своїй сторінці в Instagram повідомила про великий переказ для ЗСУ.

"Я підтримала армію України переказом в 10000$, і закликаю вас зробити те ж саме! І ще раз кажу: мені дійсно дуже шкода, що таке сталося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як Ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоб все це закінчилося", — написала актриса.

instagram.com/l_akhedzhakova/

Також актриса засудила злочинні дії Володимира Путіна, висловивши впевненість у тому, що всі винні будуть покарані.

"Просто бандити створили бандитський план, жахливий умисел. Але він провалився. І тепер весь світ чекає, коли ключові російські чиновники відповідатимуть за свої численні військові злочини перед Міжнародним трибуналом або самосудом в центрі Москви", - написала Ахеджакова.

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Раніше російський співак Сергій Лазарєв засудив вторгнення Росії в Україну.

Російський музикант і лідер групи Акваріум Борис Гребенщиков також відреагував на вторгнення російських військ на територію України. Він назвав такі дії божевіллям і ганьбою.